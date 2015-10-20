EURUSD. Чего ждать от Марио?

На прошлой сессии медведи решили взять небольшую паузу, дав возможность паре достичь уровня для продажи, отмеченного мной в предыдущем обзоре. С приближением заседания Управляющего Совета ЕЦБ объемы торгов существенно сокращаются вместе с диапазоном.

Вероятно, недавнее заявление одного из членов вышеупомянутого совета Кристиана Ноера заставило участников рынка немного пересмотреть свои ожидания относительно того, что может нас произойти в предстоящий четверг. В частности, он отметил, что программа количественного ослабления была хорошо просчитана, достигает поставленных целей и пока нет необходимости ее расширения или продления. Относительно преждевременности подобных решений недавно упоминали и другие официальные лица ЕЦБ. Чего же тогда все с такой опаской ждут от Марио, если по мнению подавляющего большинства аналитиков на предстоящем заседании не будет принято никаких изменений? Того, что с целью предотвращения, неблагоприятного для инфляционных показателей региона, укрепления курса евро он несколько раз снова повторит фразу о готовности предпринять все необходимые меры для дальнейшего стимулирования экономики в случае необходимости? Или еще раз напомнит о том, что целевой уровень инфляции в 2% не будет достигнут длительное время? Но эти утверждения уже заложены в курс пары и мало кого напугают. Безусловно, когда рост цен имеет знак минус, Центральный Банк должен осуществлять действия, соответствующие его мандату, и программа количественного ослабления, вероятнее всего, будет расширена в будущем. Но это в будущем. А если в ближайший четверг мы не станем свидетелями дальнейшего снижения учетной ставки, увеличения объема, расширения спектра выкупаемых бумаг или продления сроков действия программы, пара может получить временную поддержку. И пока одни откладывают ужесточение монетарной политики, а другие ее смягчение, у быков появится шанс вернуться к максимумам «черного понедельника». Поэтому свою продажу я пока прикрыл.

Техническая картина и торговая стратегия.

R4 1.1500 психологический уровень

R3 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R2 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R1 1.1395 дневной максимум 16 октября

1.1350 текущая цена

S1 1.1300 психологический уровень

S2 1.1260 дневной минимум 9 октября

S3 1.1230 дневной минимум 8 октября

S4 1.1210 дневной минимум 7 октября

Пара торгуется в узком диапазоне, импульс отсутствует. Дневные и часовые индикаторы направлены вниз, однако находятся вблизи нейтральных уровней. Прорыв зон 1.1280-1.1300 и 1.1380-1.1400 до четверга маловероятен, поэтому в качестве краткосрочной стратегии можно поторговать в этом диапазоне. В расчете на более длительный период предпочтительнее выглядят покупки в случае неудачи на его нижней границе.

Buy limit 1.1320, stop 1.1240, profit 1.1380, 1.1460