Азиатские площадки торговались во вторник разнонаправленно

Во вторник азиатские фондовые рынки показывали разнонаправленные движения. Удар был нанесен энергетической отрасли, поскольку упрямые признаки ослабления Китая надавили на нефть. Напомним, в понедельник Brent снизилась на 3,7%; WTI ушла на 3% вниз, поэтому нефтяные и энергетические корпорации в Азии (равно как и по всему миру) ощутили на себе последствия спада. В начале азиатской торговли нефть начала было расти (участники рынка закрывали короткие позиции), но этот рост был сильно ограничен опасениями по поводу глобального роста и избыточного предложения на рынках.

Shanghai Composite вырос в течение второй половины сессии и закончил день в плюсе на 1,1%. Несмотря на то, что китайские данные за III квартал оказались лучше прогнозных результатов, они, тем не менее, подтвердили, что экономика медленно теряет импульс и прибавили неопределенности к перспективам спроса и корпоративных прибылей.

Hang Seng снизился на 0,4%: инвесторы фиксировали прибыли после трехнедельного роста в общей сложности на 13%. Потеряли в котировках все основные сектора. Акции PetroChina и Sinopec, торгующиеся в Гонконге, снизились более чем на 2% каждый.

Nikkei прибавил 0,4%. Японские акции незначительно, но выросли: инвесторы осторожно ждут октябрьских встреч ЕЦБ и ФРС. Хороший рост показал телекоммуникационный сектор.

Финансовые организации тоже увеличили свою капитализацию. Mitsubishi UFJ Financial Group прибавили почти на 2% каждый.

Печально известный производитель автомобильных подушек безопасности Takata потерял 3,4% после того, как американские регуляторы намекнули на расширение расследования о действительной функциональности подушек (сейчас оно распространяется на 11 компаний).

S&P/ASX снизился на 0,7%. Австралийский индекс закрылся падением на фоне массовой перепроданности.

Банковские акции снизились на фоне новостей о том, что правительство Австралии уже приняло запрос, призывающий к пристальному аудиту финансовой системы страны. В прошлом году аналогичный аудит закончился требованиями для крупных банков привлечь дополнительный капитал, чтобы гарантировать свой статус одних из безопаснейших кредиторов мира. Westpac и Australia and New Zealand Banking потеряли 1.6 % каждый. Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank снизился на 0.9% и 0.6%.

Китайское ослабление и ночное снижение цен на нефть подкосили сектор ключевых ресурсов: Santos, Woodside Petroleum и Oil Search потеряли 3,41 — 5,1%. BHP Billiton снизился на 2,9%; Rio Tinto потерял 2,3%.

Тем временем Резервный Банк Австралии увидел признаки нахождения баланса в экономической деятельности (за исключением горнодобывающей промышленности, которая во всем мире переживает не лучшие времена). На октябрьском заседании РБА сохранил процентную ставку без изменений, а вышедшие сегодня «минутки» этого заседания продолжили звучать оптимистично, но не принесли ничего нового.

Kospi прибавил 0,5%. Росту индекса поспособствовали движения «голубых фишек»: Samsung Electronics и Hyundai Motors выросли на 0,9 и 1,2% соответственно.

Со ссылкой на неназванные источники, корейская пресса сообщила сегодня о том, что Samsung в попытке конкурировать с Apple планирует представить свой новый смартфон Galaxy S до января.