3 секрета миллиардера по версии Forbes

Влиятельный американский деловой журнал Forbes назвал три самых главных фактора, которые объединяют всех богатых людей планеты. Секреты успеха выделены изданием на основе опроса более десятка миллиардеров и мультимиллионеров.

1. «Первый секрет по-настоящему богатых людей состоит в том, что они не боятся потерпеть неудачу», – пишет влиятельный американский журнал. По данным издания, главное не в том, чтобы вовсе не допускать ошибок, а в том, чтобы делать из них определенные правильные выводы. Каждый из миллиардеров, по крайней мере, хотя бы один раз, но все же принимал не верные для бизнеса решения, однако при этом обязательно извлекал уроки из неудач. «На ошибках учатся» – это про мировых магнатов. Другое дело, что, как известно, умный учится на своих ошибках, а мудрый – на чужих.

2. «Второй секрет по-настоящему богатых состоит в том, что они креативно смотрят на проблемы, связанные с источниками новых прибылей», – полагает Forbes. И правда, акулы мирового бизнеса никогда не останавливаются на достигнутом, критично оценивают свои результаты и всегда стремятся добиться как можно большего, отмечает РИА Новости.

3. «Третьим секретом миллиардеров и мультимиллионеров планеты журнал называет удачный выбор спутницы жизни. Счастливая женитьба вовсе не обязательно должна начинаться с поиска богатых наследниц. Однако и состояние избранницы отнюдь не является недостатком. «Критически важно иметь супругу, которая поддерживает тебя, и, что еще важнее, верит в твое продвижение вверх», – отмечает популярный журнал.

При этом правильное супружество назвали главным источником своего капитала все «селфмейдмены», составившие состояние сами, в первом поколении.