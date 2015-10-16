Азиатские индексы, кроме Kospi, выросли в пятницу

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в пятницу вслед за ралли на Уолл-стрит. Инвесторы также делают ставку на то, что Пекин и Токио предпримут дальнейшие меры для стимулирования экономики своих стран.

Shanghai Composite вырос на 1,62%. Рынки, по словам экспертов, ожидают выхода макростатистики на следующей неделе и воспринимают плохую отчетность как путь к большему смягчению денежно-кредитной поддержки. Таким образом, «плохие новости — это хорошие новости». В понедельник выйдет отчет по ВВП Китая за третий квартал. По данным прогнозного опроса Reuters, рост Китая замедлился до 6,8% в годовом выражении, по сравнению с 7% во втором квартале.

Hang Seng вырос на 0,7%. Правда, здесь поперек восходящего тренда повел себя оператор казино Wynn Macau, который на фоне плохой отчетности за III квартал просел сегодня на 5%.

Nikkei вырос на 1,1%. Японский индекс продолжил рост на ожиданиях дальнейшего смягчения монетарной политики от Банка Японии. Участники рынка ищут способы заработать деньги на дальнейшем стимулировании.

Выросли котировки в секторе недвижимости: Mitsui Fudosan прибавила 1,7%; Tokyu Fudosan Holdings выросла на 5,2%. В числе фаворитов были банки: Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumimoto Mitsui Financial Group выросли на 1%, Nomura Holdings прибавила 2,3%.

S&P/ASX вырос на 0,7%. Австралийский индекс закончил день вблизи семинедельного максимума. Хорошо прибавил кредитный сектор. Commonwealth Bank of Australia вырос на 1,5%; National Australia Bank окреп на 0,8%.

Rio Tinto в Сиднее снизила котировки на 1%, BHP Billiton потерял 0,5%.

Kospi снизился на 0,2%. Южнокорейский индекс — единственный из основных азиатских индикаторов, кто закончил этот день в минусе. Укрепление воны к доллару ударило по тяжеловесам индекса — экспортным автопроизводителям. Kia Motors снизилась на 2,8%; Hyundai Motor потеряла 1,7%; Ssang Yong Motor понизился на 1,6%.