Нефть обязательно подорожает: рост цен поддержат снижение добычи и импорт в Китай

В ближайшие годы нефтяные котировки будут расти более быстрыми темпами, чем ожидают рынки. Так, например, считают аналитики британского Barclays: они уверены, что рост цен неизбежен в связи с сокращением вложений в добычу и потенциальными проблемами с падением предложения. В своем докладе Upward bound о перспективах нефтяного рынка эксперты отметили, что нынешние ожидания фьючерсного рынка нефти слишком низкие, чтобы сохранять стабильное предложение нефти в ближайшие годы.

По прогнозам аналитиков, цены на нефть при ежегодном росте спроса на 0,9-1,4 млн баррелей в сутки в 2016–2020 годы покажут более значительный рост, чем ожидает фьючерсный рынок нефти. Базовый сценарий предполагает цены на Brent $85 за баррель к 2020 году — это выше на $20, чем сейчас оценивает рынок. Но даже если спрос будет низкий, а предложение вырастет, цены все равно поднимутся, чтобы сгладить падение добычи нефти по существующим нефтяным проектам. Учитывая, что ожидается сокращение инвестиций в нефтяном секторе на 20% в этом году и на 5–10% в следующем, складывается потенциальная проблема с резким сокращением предложения.

Некоторые аналитики также говорят, что рынок «черного золота» может поддержать Китай, который активно наполняет свои стратегические нефтяные резервы — за счет этого растет импорт сырой нефти в стране. Как стало известно недавно, Китай повысил квоты для малых переработчиков нефти, что позволило увеличить импорт еще на 700 тыс. баррелей в сутки с июля, а это примерно 10% всего китайского импорта нефти. Но большая часть поставок идет на заполнение стратегических резервов (SPR), которые Китай создает в несколько этапов. В итоге их объем должен составить около 500-600 млн баррелей. Для сравнения — мощность самой масштабной системы SPR в США составляет более 700 млн баррелей.

Кстати, формирование китайской SPR по плану завершается как раз к 2020 году. Уже во второй половине этого года импорт Китая может вырасти на 12%. В настоящее время Китай импортирует почти столько же, сколько импортирует США. Америка покупает около 7,3 млн баррелей в сутки, Китай - примерно на 0,5 млн баррелей меньше. Если мощные покупки продолжатся, это может стать своего рода «спасательным кругом» для рынка, эффект продолжится до конца 2016 года.