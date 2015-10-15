Британские банки попадают под действие новых правил

Банкирам в Великобритании не придется доказывать свою невиновность согласно новым правилам, утвержденным правительством государства.

Данное нововведение является частью законодательства, которое затронет весь финансовый сектор Британии, а не только банкиров.

Новые правила вступят в силу с марта 2016 года для всех банков, работающих на территории Великобритании. Помимо этого, банки обязаны будут держать миллионы фунтов заемного капитала для того, чтобы правительству не пришлось спасать финансовые организации в случае финансового кризиса. Такие изменения, по словам руководства банков, обязывают держать на своих счетах от 2,2 млрд до 3,3 млрд фунтов стерлингов дополнительного капитала.

Любой банк с объемом депозитов выше 25 млрд фунтов стерлингов будет попадать под действие таких правил. Это затронет такие банки, как HSBC, Lloyds, Barclays и RBS.