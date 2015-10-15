Apple намерена зарегистрировать товарный знак «Яблоко»

Компания Apple подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Яблоко», сообщается в материалах ведомства. Таким образом, американская компания намерена закрепить права на данное название для пяти категорий товаров и услуг. «Имя» «Яблоко» будут носить компьютеры, электронные книги, MP3-плееры, машины для подсчета голосов на выборах, рентгеновские аппараты и прочее.

Также сообщается, что Apple намерена использовать этот товарный знак для бумаги, картона, учебников о компьютерах, коммерческих советов потребителям, воспитания, развлечения и обеспечения спортивных и культурно-просветительских мероприятий. Отметим, что два года назад в СМИ уже появлялась информация о намерении «яблочной» компании зарегистрировать данный товарный знак. Тогда руководитель политической партии «Яблоко» Сергей Митрохин заявил, что не готов делиться названием с Apple.