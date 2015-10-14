Трейдинг в юане продлят на европейскую сессию

По словам источников агентства Bloomberg в Пекине, Китай планирует продлить часы юаневого оншорного трейдинга к концу ноября, чтобы принимать участие в торгах в течение европейской сессии. Ожидается, что это способствует предоставлению юаню статуса мировой резервной валюты.

Сейчас валютный трейдинг в Шанхае закрывается в 16.30 по местному времени, а к концу ноября будет закрываться в 23.30.

Этот шаг, по предположениям Пекина, поддержит китайские усилия по включению в следующем месяце юаня в корзину специальных прав заимствования МВФ (SDR). Сейчас корзина состоит из доллара, евро, иены и фунта. Стоимость валют рассчитывается ежедневно в полдень в Лондоне (по местному времени) и оценивается в долларах. Полученные курсы демонстрируются на сайте МВФ.

Напомним, в августе представители МВФ заявляли, что для включения в корзину специальных прав заимствования юань должен иметь, прежде всего, курс, отражающий не амбиции властей, а движения рынка.

«Если время действительно будет изменено, это сделает юаневую торговлю более удобной для глобальных инвесторов и привлечет больше капитала для развития валютного рынка внутри страны, в долгосрочной перспективе», — говорят эксперты рынка. — «Это пойдет на пользу и нашим стремлениям сделать юань официальной резервной валютой, и способствует все большему распространению китайской валюты".

Также Китай планирует впервые выпустить и продать в Лондоне гособлигации, номинированные в юане: страна стремится к тому, чтобы ее валюта стремилась играть более значительную роль в мировой торговле и финансах. Это будет первым офшорным выпуском китайских ценных бумаг (за пределами Гонконга).