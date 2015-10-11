Четыре требования, при соблюдении которых страна откажется от попыток покинуть Евросоюз, назвал Дэвид Кэмерон

Великобритания выдвинула условия сохранения членства в ЕС. Четыре требования, при соблюдении которых страна откажется от попыток покинуть Евросоюз, назвал Дэвид Кэмерон, пишут британские СМИ.





По словам премьера, Брюссель прежде всего должен гарантировать Лондону роль стороннего наблюдателя в строительстве европейского супергосударства.





Во-вторых, по словам Кэмерона, руководство ЕС не должно навязывать Великобритании евро и сохранить за страной национальную валюту – фунт стерлингов, передаёт ТАСС.





Также глава правительства заявил о том, что Лондон должен иметь возможность блокировать нежелательные директивы и изменять существующие законы ЕС. Сам Евросоюз должен изменить свою структуру, подытожил Кэмерон.





В конце мая британский кабмин внёс в парламент законопроект о референдуме по выходу страны из Евросоюза. Согласно документу, референдум должен быть проведён не позднее 31 декабря 2017 года.



