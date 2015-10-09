Forex.ee: Ежедневный экономический дайджест

Ежедневный экономический дайджест от Forex.ee

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Пятница, 9 октября

EUR/USD была слегка выше после публикации протоколов FOMC. Пара торговалась между отметками 1.1238 и 1.1326, в последствии консолидируясь в области 1.1283. Входе сентябрьского заседания по монетарной политике было принято практически единогласное решение по сохранению текущего значения ставки рефинансирования, что стало 55-ым месяцем удержания ставки на рекордно-низком уровне. Решение было принято на фоне нарастающего волнения по поводу замедления экономики Китая, а также в связи с тем, что текущий уровень инфляции до сих пор находится ниже целевого показателя 2%. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.1199 и 1.1405, соответственно.

NZD/USD поднялась выше на фоне понижения спроса на американский доллар, что стимулировало спрос на более рискованные активы. Новозеландский доллар на данный момент торгуется в области 0.6692, что является самой высокой отметкой для этой пары с 21 августа этого года. Восстановлению NZD не помешала даже новость о сокращении объёмов ипотечного кредитования. Позднее сегодня не ожидается каких-либо значимых экономических новостей, кроме, пожалуй, американского индекса цен на импорт, что, возможно, слегка повлияет на движение данного инструмента. Уровни поддержки и сопротивления видятся на уровнях 0.6594 и 0.6776.

GBP/USD была выше после вчерашних британских данных, вышедших вровень с ожиданиями, в то время, как доллар находился под давлением ввиду публикации протоколов FOMC. Позднее сегодня будет опубликовано значение сальдо торгового баланса Великобритании, что, вероятно, повлияет на движение фунта. Уровень поддержки видится на отметке 1.5227, а сопротивления – на 1.5494.

USD/CAD всё-таки опустилась ниже ключевого уровня поддержки, расположенного на отметке 1.3010, после ободряющих данных по объёму начатых в Канаде строительных проектов. Сегодня рынок ожидает информации о состоянии канадского рынка труда. В том случае, если данные будут более ободряющими, нежели ожидается аналитиками, канадский доллар сможет закрепиться на текущей отметке 1.2973, что станет поводом для обдумывания возможности продажи этого инструмента в среднесрочной перспективе. На данный момент, разворот тренда более, чем возможен. Уровни поддержки и сопротивления расположены на отметках 1.2862 и 1.3011, соответственно.

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