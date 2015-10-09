Торги акциями в Европе накануне завершились в плюсе

В четверг фондовые индексы Западной Европы, не имевшие определенной динамики во время сессии, в итоге все-таки закрылись в зеленой зоне. Так, по итогам торгов сводный индекс Stoxx Europe 600 показал рост на 0,2%, британский FTSE 100 поднялся на 0,61%, французский CAC 40 — на 0,18%, германский DAX - на 0,23%.

Вчера днем индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,6% после выхода данных о падении экспорта из Германии в августе рекордными темпами с 2009 года - на 5,2% в месячном выражении. Аналитики ожидали увидеть ослабление экспорта только на 0,9%. "Данные из Европы ухудшаются, и это негативно влияет на акции европейских компаний", - заявил аналитик Danske Bank Йенс Петерсен. Кроме того, вчера инвесторы весь день ждали публикации протокола последнего заседания ФРС — на той встрече регулятор не стал менять ключевую ставку, однако после нее члены руководства центробанка не раз заявляли о том, что повышения ставки все еще возможно в 2015 году.

Лидерами роста в четверг стали акции автопроизводителей. Так, ценные бумаги Fiat Chrysler на торгах в Милане подорожали на 3,9% - после новости о том, что компания смогла заключить предварительное соглашение с профсоюзом работников автомобильной отрасли США и предотвратила забастовку рабочих. Акции Daimler поднялись на 1,2%. "Мы видим восстановление котировок в автомобильном секторе после обвала на фоне скандала с Volkswagen, - говорит аналитик Warburg Research Марк-Рене Тонн. - Участники рынка видят в секторе возможность для выгодных инвестиций".

Акции Credit Suisse вчера упали на 3,6%, перед этим издание Financial Times сообщило о планах банка провести масштабную докапитализацию. Акции Deutsche Bank AG подешевели на 1,8%, когда банк объявил об ожидаемом убытке в 6,2 млрд евро в третьем квартале. Deutsche Bank также может сократить годовые дивиденды или вообще отказаться от них.

Акции нидерландской сети супермаркетов Koninklijke Ahold NV выросли на 4,1%, когда ABN Amro улучшил рекомендации по ним.