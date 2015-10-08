EURUSD. Протокольная чехарда.
Аналитика и прогнозы

EURUSD. Протокольная чехарда.

8 октября 2015, 23:57
Dmitri Tikhonenko
Dmitri Tikhonenko
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R4 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R3 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R2 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R1 1.1330 дневной максимум 21 сентября

1.1270 текущая цена

S1 1.1210 дневной минимум 7 октября

S2 1.1170 дневной минимум 5 октября

S3 1.1145 дневной минимум 28 сентября

S4 1.1110 дневной минимум 22 сентября

 

С началом европейских торгов во вчерашний «протокольный» день участники рынка погнали пару к верхней границе среднесрочного диапазона, главным образом ожидая минуток FOMC. Но так как они выходили последними, сперва пришлось вспомнить о негативе, нависшим над единой валютой. Несмотря на то, что протоколы последнего заседания Управляющего Совета ЕЦБ, по сути, не содержали ничего нового, воспоминания оказались настолько тяжкими, что о покупках пары на время забыли, быстро вернув ее к отметке 1.1240. В них отмечалось, что восстановление экономики региона идет более медленными темпами, чем ранее прогнозировалось, по причине замедления роста в развивающихся странах, а дефляционные риски существенно возросли. В связи с этим ЕЦБ готов и дальше принимать меры стимулирующего характера в случае необходимости. Говорят, что если трейдер долго не меняет мышку, то при появлении на экране слов «количественное ослабление», она сама начинает приближаться к кнопке «sell», в каком бы контексте они не упоминались. Видимо у многих так и произошло, но минутки FOMC все еще были впереди, и большинство решило вернуться к ранее намеченному торговому плану, а с ними и евро к 1.1290.

Было ли в минутках FOMC что-то новое? Конечно нет. Все основные тезисы уже были многократно озвучены членами Комитета во время выступлений или интервью после заседания. Большинство заседавших считают, что условия для нормализации монетарной политики почти достигнуты, и время первого за последние 9 лет повышения учетной ставки неотвратимо приближается вот уже который месяц подряд. Однако, по их мнению, риски замедления экономической активности и снижения инфляционных показателей возросли в последнее время и следует подождать дополнительной информации, а также дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. С этим, правда, вышла небольшая заминка.  

Техническая картина и торговая стратегия.

Несмотря на установленный новый за последнее время максимум, закрепиться в 1.13ой фигуре пока не удалось и восходящий импульс не приобрел силу. Дневные и часовые индикаторы остаются направленными наверх, но, если за сегодня уверенно преодолеть отметку 1.1330 не удастся, разочарованные быки могут передать эстафету прямо в лапы медведям. Таким образом, покупать имеет смысл только не прорыве верхней границы канала, что со временем выглядит все менее вероятным и нарастает угроза отхода к его нижней границе в район 1.1170. Продажи в случае очередной неудачи в районе 1.1310-20 с начальной целью 1.1230 начинают выглядеть предпочтительнее.   

#евро, торговая стратегия