EURUSD. Протокольная чехарда.

R4 1.1460 дневной максимум 18 сентября

R3 1.1440 дневной максимум 17 сентября

R2 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R1 1.1330 дневной максимум 21 сентября

1.1270 текущая цена

S1 1.1210 дневной минимум 7 октября

S2 1.1170 дневной минимум 5 октября

S3 1.1145 дневной минимум 28 сентября

S4 1.1110 дневной минимум 22 сентября

С началом европейских торгов во вчерашний «протокольный» день участники рынка погнали пару к верхней границе среднесрочного диапазона, главным образом ожидая минуток FOMC. Но так как они выходили последними, сперва пришлось вспомнить о негативе, нависшим над единой валютой. Несмотря на то, что протоколы последнего заседания Управляющего Совета ЕЦБ, по сути, не содержали ничего нового, воспоминания оказались настолько тяжкими, что о покупках пары на время забыли, быстро вернув ее к отметке 1.1240. В них отмечалось, что восстановление экономики региона идет более медленными темпами, чем ранее прогнозировалось, по причине замедления роста в развивающихся странах, а дефляционные риски существенно возросли. В связи с этим ЕЦБ готов и дальше принимать меры стимулирующего характера в случае необходимости. Говорят, что если трейдер долго не меняет мышку, то при появлении на экране слов «количественное ослабление», она сама начинает приближаться к кнопке «sell», в каком бы контексте они не упоминались. Видимо у многих так и произошло, но минутки FOMC все еще были впереди, и большинство решило вернуться к ранее намеченному торговому плану, а с ними и евро к 1.1290.

Было ли в минутках FOMC что-то новое? Конечно нет. Все основные тезисы уже были многократно озвучены членами Комитета во время выступлений или интервью после заседания. Большинство заседавших считают, что условия для нормализации монетарной политики почти достигнуты, и время первого за последние 9 лет повышения учетной ставки неотвратимо приближается вот уже который месяц подряд. Однако, по их мнению, риски замедления экономической активности и снижения инфляционных показателей возросли в последнее время и следует подождать дополнительной информации, а также дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда. С этим, правда, вышла небольшая заминка.

Техническая картина и торговая стратегия.

Несмотря на установленный новый за последнее время максимум, закрепиться в 1.13ой фигуре пока не удалось и восходящий импульс не приобрел силу. Дневные и часовые индикаторы остаются направленными наверх, но, если за сегодня уверенно преодолеть отметку 1.1330 не удастся, разочарованные быки могут передать эстафету прямо в лапы медведям. Таким образом, покупать имеет смысл только не прорыве верхней границы канала, что со временем выглядит все менее вероятным и нарастает угроза отхода к его нижней границе в район 1.1170. Продажи в случае очередной неудачи в районе 1.1310-20 с начальной целью 1.1230 начинают выглядеть предпочтительнее.