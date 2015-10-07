Курс доллара упал до 62 руб., курс евро — до 69,8 руб.

В среду утром российский рубль продемонстрировал существенный рост к доллару и евро. Такое укрепление продолжается третьи торги подряд — нацвалюта идет по стопам нефтяных котировок (Brent сегодня подорожала до $52,8 за баррель).

Так, к 11:35 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 62,23 (-1,93%), пара EUR/RUB — на уровне 69,95 (-1,71%). В начале часа курс доллара снижался до отметки 62,06 руб., курс евро — до 69,79 руб.

Рост курса рубля связан с фондовым оптимизмом и с позитивным движением цен на нефть, которые вернулись к росту накануне вечером. Нефть, в свою очередь, дорожает сегодня после взлета на 5% во вторник на данных о сокращении запасов топлива в США. Дополнительный позитив вносит снижение напряженности по Украине, считает Марк Брэдфорд, аналитик БКС. Хотя немного омрачает общий позитив недавний прогноз от МВФ по ВВП России — его пересмотрели до -3,8% на 2015 год (было -3,4%).

Дальнейшее направление нефтяным котировкам должен задать сегодня выход отчетов агентства EIA по запасам нефти в США. Во вчерашнем отчете EIA сообщило об ожиданиях роста спроса на нефть до максимума за последние 6 лет из-за падения темпов роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК.

По мнению старшего аналитика Банка «Образование» Виталия Манжоса, рост цен фьючерсов на Brent ограничится отметками $53-$55 за баррель, а рубль укрепится к доллару максимум на уровнях 62-60. Вряд ли доллар упадет ниже 60 руб. до конца октября, это будет слишком сильный рост российской валюты и только помешает восстановлению экономики, как это было в начале весны.