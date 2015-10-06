В понедельник выросли индексы Уолл-стрит

Фондовые индикаторы Америки начали неделю уверенным ростом. DJIA прибавил 1,85% и закончил торги на шестинедельном максимуме. S&P 500 рос пятую сессию подряд — это самое долгое ралли с декабря 2014 года. Он прибавил 1,83% за вчерашний день и 5,6% — за период ралли. Nasdaq Composite вырос на 1,56%.

Выросли все 10 секторов S&P 500. По словам инвесторов, в понедельник рынок отыгрывал перепроданность, и самые пессимистичные сценарии уже заложены в цены. Многие трейдеры надеются на то, что экономическая статистика не позволит ФРС повысить процентные ставки в ближайшее время. Большая часть экспертов рынка считает, что этот шаг будет отложен до марта 2016 года.

Выросла капитализация General Electric. Компания продала портфель кредитов в сфере коммерческой авиации на 2,5 млрд долларов, и акции ее выросли на 5,3%.

Twitter Inc подскочила на 7%: Джек Дорси, один из создателей этого сервиса, назначен на должность CEO компании.

Alcoa прибавила 9,3% на новостях о получении заказа на $1 млрд от Airbus.