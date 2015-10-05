EURUSD. Что одному хорошо...

R4 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R3 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R2 1.1315 дневной максимум 2 октября

R1 1.1280 дневной максимум 5 октября

1.1180 текущая цена

S1 1.1170 дневной минимум 5 октября

S2 1.1145 дневной минимум 28 сентября

S3 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S4 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

Несмотря на то, что розничные продажи в Еврозоне в августе оказались лучше прогнозов, а уровень деловой активности в сфере услуг США за сентябрь до них не дотянул как по версии Markit так и ISM, это не помешало медведям по паре вернуть себе контроль над ситуацией, продавив ее обратно в 1.11ую фигуру. Череда негативных фундаментальных данных, снизивших вероятность повышения учетной ставки Федеральным Комитетом в этом году до 28%, спровоцировала волну оптимизма на мировых фондовых площадках. Ведь что плохо для активов с фиксированной доходностью, то хорошо для альтернативных рисковых инструментов. Не на шутку разыгравшийся инвесторский аппетит не оставил фондирующему евро ни малейшего шанса на развитие восходящей коррекции. В моду снова вошли разговоры о перспективах расширения программы количественного ослабления в Европе. Что ж, посмотрим, как откроются в среду рынки Китая после долгих праздников и о чем будут говорить завтра на встрече министров финансов Еврогруппы, а затем и сам Марио Драги. Возможно воодушевление окажется немного преждевременным.

Техническая картина и торговая стратегия.

Восходящий импульс полностью уничтожен, а дневные и часовые индикаторы в данный момент находятся на нейтральных уровнях. Те, кто не закрыл лонги, взятые внизу 1.12ой фигуры, могут их подержать, так как особых причин идти дальше вниз, кроме роста фондовых площадок, нет, а настроение на них по целому ряду причин весьма переменчиво. Особых фундаментальных угроз в ближайшей перспективе не видно. Вряд ли завтра Марио Драги заявит о расширении программы количественного ослабления, так как еще совсем недавно он и его коллеги говорили о преждевременности подобных решений. Минутки с последнего заседания FOMC также, скорее всего, не добавят чего-то радикально нового к сказанному за последнее время членами этого Комитета. Внизу в 1.10ой фигуре расположен крепкий пласт технический уровней, для преодоления которого нужны новые стимулы, поэтому небольшие покупки в случае неудачи около 1.1150 и 1.1110 с целью 1.1280 пока выглядят предпочтительно.