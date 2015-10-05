Американские рынки растут в начале торгов понедельника

В понедельник вечером американские фондовые индексы показывают рост на фоне позитивной динамики мировых рынков акций. Индекс Standard & Poor's 500 растет уже пятые торги подряд. Скорее всего, наихудшие варианты развития событий уже заложены в цены, а плохие отчеты по экономике США подтолкнут ФРС не торопиться с повышением процентных ставок. Сейчас вероятность подъема ставки до конца текущего года оценивается в 34%.

"Те, кто хотел продать акции, к настоящему моменту уже всё продали, и сейчас рынок немного идет вверх, - говорит главный исполнительный директор R&A Research & Asset Management AG Отто Васер. - Исходя из нынешней реакции рынка, коррекция, похоже, закончилась. Рынок должен стабилизироваться и, возможно, начнет расти сейчас или в первом квартале следующего года".

К 17:53 мск индекс Dow Jones Industrial Average поднялся 0,97%, Standard & Poor's 500 - на 1,12%, Nasdaq Composite — на 0,91%.

Акции Twitter Inc. в начале торгов подорожали на 1,2% - один из создателей сервиса микроблогов Джек Дорси, исполнявший летом обязанности главного исполнительного директора компании, сегодня был назначен CEO на постоянной основе.

Акции General Electric Co. подскочили в цене на 4%, когда компания продала Global Jet Capital портфель кредитов в сфере коммерческой авиации на $2,5 млрд. Бумаги Alcoa Inc. подросли на 2,4% на новости о том, что алюминиевый гигант получил заказ от Airbus примерно на $1 млрд.