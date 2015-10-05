Всемирный Банк снова сокращает прогноз роста для Восточной Азии

Замедление в Китае, слабые цены на сырьевые товары и перспектива ужесточения условий внешнего финансирования — все эти факторы бросают тень на прогноз роста для развивающихся стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом предупреждает в понедельник Всемирный банк, который пересмотрел прогноз роста для этих стран на 2015, 2016, 2017 годы. По сравнению с апрельским релизом, прогноз понижен до 6,5%; 6,4% и 6,3% соответственно. В апреле Всемирный банк прогнозировал 6,7% на 2015 — 2016 гг и 6,6% на 2017%.

Развивающиеся страны Восточной Азии и Тихоокеанского региона — это 14 стран, включая Китай, Индонезию, Малайзию, Филиппины, Таиланд, Вьетнам и другие экономики. В прошлом году этот регион вырос на 6,8%.

Согласно уточненному прогнозу, экономика Китая перейдет к более сбалансированному и устойчивому пути экономического роста. В остальной части региона условия роста будут зависеть от ускорения спроса на их основные экспортные продукты и от того, как они смогут справляться с удорожанием кредитных линий за границей (в силу перспективы повышения процентной ставки ФРС).

Всемирный Банк ожидает, что экономическая экспансия Китая снизится до умеренных уровней: рост инвестиций будет замедлен из-за ужесточения кредитных условий, замедляющейся промышленности и приглушенного роста в секторе недвижимости. По уточненным прогнозам, в 2015 году Китай вырастет на 6,9%; в течение двух следующих лет замедлится до 6,7% и 6,5%.

Более сильное, чем ожидалось, замедление Китая будет иметь серьезные последствия для остальной части региона, ведь страны здесь теснейшим образом взаимосвязаны по торговле и финансам.

Более высокие процентные ставки в США тоже представляют риск для региона, поскольку это может повлиять на стоимость и доступность внешнего финансирования для региона. Резкие реакции на рынке рискуют обесценить местные валюты, приток капиталов резко упадет и ликвидность сократится — как это происходило в 2013 году.

Самые оживленные условия роста складываются в Филиппинах и во Вьетнаме. Менее оптимистичные прогнозы — для Индонезии, Малайзии (из-за дешевеющего сырья) и Таиланда (в силу политических проблем).