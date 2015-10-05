Доллар отошел от пятничных минимумов, но остается под давлением

Доллар отошел от почти двухнедельного минимума против корзины валют, но все равно остается под сильным давлением. Индекс доллара достигал в пятницу отметки 95,39 пунктов, сейчас находится на уровне 95,86. EURUSD в пятницу подпрыгивала до 1,1303, сейчас, на 8.40 мск, торгуется на отметке 1,1234. USDJPY падала до 118,85 ¥, сейчас выровнялась к 119,97 ¥.

Напомним, в пятницу, после выхода слабых payrolls, доллар резко снизился: инвесторы сомневаются в том, что при такой статистике ФРС решится на подъем процентных ставок, первый за последние 10 лет.

Работодатели добавили только 142000 мест в сентябре, что очень далеко от консенсус-прогноза в 203000. Плюс ко всему, пересмотрены в сторону резкого понижения и показатели за август. Всё это вызывает сомнения в том, что американская экономика достаточно сильна, чтобы долгожданное повышение процентной ставки ФРС было оправданным.

ФРС — первый крупный центробанк, который собирается повышать ставки в ближайшем будущем, и неопределенность сроков этого увеличения сохраняет доллар в узком диапазоне.