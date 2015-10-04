Фигуры технического анализа помогают трейдеру видеть графические закономерности движения цены и склонить перевес вероятности в свою сторону. Графические фигуры характеризуют направление движение курса валют, показывая консолидации, продолжение движения и разворот.

Поскольку графический анализ является частью технического анализа, то знание их повышает квалификацию трейдера, и в некоторых моментах даже увеличивает профитность торговой системы.

Почему фигуры технического анализа существуют?

Одним из основных постулатов технического анализа является мысль о том, что рынок двигается в определенном направлении, имеет тенденцию.

Так вот, фигуры технического анализа возникают в процессе движения цены, как природное явление, которое описывает замедление, остановку и продолжение движения. Поскольку графические фигуры имеют свойство повторяться, то и изучение их нужно нам для более точного прогнозирования валютного рынка.

Графические фигуры на ценовом графике образуют графические модели. Эти модели помогают трейдеру определить текущее состояние рынка: тренд или разворот.

В техническом анализе разделяют следующие группы графических фигур:

1. Графические фигуры продолжения движения.

2. Графические фигуры разворота.

3. Графические фигуры неопределенности.

Трейдеру эти графические фигуры дают сигналы о закрытии своей позиции и подготовке к развороту основной тенденции валютной пары, или открытии новых ордеров. Правда, не все так однозначно на рынке Форекс и бывают графические фигуры технического анализа, которые могут показывать и разворот, и продолжение движения, например треугольники и прямоугольники.

Первыми рассмотрим графические фигуры разворота.

Фигуры разворота в техническом анализе возникают в результате смены текущего направления движения цены. Первым сигналом на разворот является пробитие ключевой линии тренда. Однако, как вы знаете из практики, на рынке Форекс бывают и ложные пробития линий тренда.

В техническом анализе существует правило: чем крупнее графическая модель, тем сильнее будет движение. К тому же, крупными графическими моделями в техническом анализе называют те фигуры, которые имеют достаточную высоту и ширину. Понятное дело, что высоту мы не будем измерять линейкой, а здесь имеется ввиду волатильность движения цены. А, упоминая ширину фигуры, мы подразумеваем период времени, который необходим для ее построения.

К графическим фигурам разворота относят:

· Голову и плечи (Head and shoulders).

· перевёрнутую голову и плечи (Reverse head and shoulders).

· двойную вершину (Double top).

· двойное основание (Double bottom).

· тройную вершину (Trople top).

· тройное основание (Triple bottom).

К графическим фигурам продолжения тенденции относят:

· треугольник (Triangle).

· флаг (Flag).

· вымпел (Penant).

· клин (Wedge).

Фигура «Голова и плечи» одна из самых распространенных графических фигур технического анализа. Образуется фигура «Голова и плечи» за счет трех последовательных вершин (низин).

Смотрите Рис 1 в приложении



Как видно из рисунка, в точке А образуется первый максимум цены. За ним следует откат в точку В и продолжения тенденции в точке С. После двух последовательных вершин А и С, мы можем наблюдать за резким откатом к их основанию в точку D. Мы уже с вами понимаем, что тенденция ослабевает, и, возможно, скоро будет разворот.

В точках А, В и С мы видели восходящий канал, который был пробит точкой D. Дальше, мы ждем отката в точку Е. После того, как сформируется точка Е, мы можем провести линию сопротивления по точкам B и D. Если цена пробьет линию шеи, построенную на точках B и D, то это и будет нашим сигналом для продажи и движения вниз.

Также, мы уже можем по двум вершинкам С и Е, и одной низине – D, провести ниспадающий канал.

Однако, чтобы более точно войти в рынок, нам нужны подтверждения прорыва линии шеи. Для этого, мы ждем, когда будет пробита линия шеи в точке F и произойдет откат к линии шеи в точке G. В противном случае, нас могут развести ложным пробитием линии шеи и продолжить движение вверх. Такое часто бывает.

Поэтому, еще раз напоминаем, что без подтверждения пробития и закрепления цены под линией шеи, в рынок входить опасно.

Потенциал фигуры «Голова и плечи» можно измерить проекцией отрезка C - D (пунктирная линия на рисунке) на начало пробития линии шеи с конечным результатом в точке H (см. рисунок).

Из важных замечаний к построению фигуры «Голова и плечи» относятся наблюдения, что сама фигура не всегда бывает такой красивой и логичной, как показано на рисунке. Расстояние между вершинами может быть разное. Также, вершины могут состоять из нескольких волн, что иногда запутывает трейдера. И, самое главное, линия шеи может находиться под разным углом наклона.

Поэтому, чтобы успешно находить фигуру «Голова и плечи» нужно изучить ее построение в принципе, а не измерять все расстояние между точками линейкой.

Перевернутая фигура «Голова и плечи», как вы уже догадались, это та же фигура, только при нисходящем движении валютной пары, поэтому ее и называют перевернутой.

Фигура «Двойная вершина» - это обрезанный вариант фигуры «Голова и плечи».

Смотрите Рис 2 в приложении



Бывают случаи, когда цена не делает правого плеча, тогда получается фигура «Двойная вершина». Линия шеи при фигуре «Двойная вершина» формируется на локальном минимуме цены.

Братом-близнецом нашей фигуры «Двойная вершина» является фигура «Двойное основание»

Смотрите Рис 3 в приложении



Фигура «Двойное основание» формируется на нисходящем движении и показывает разворот тенденции при пробитии локального максимума.

Потенциал сделки при фигурах «Двойное дно» и «Двойное основание» измеряется аналогично, как в фигуре «Голова и плечи»: мы проецируем расстояние отрезка А – В на будущий отрезок разворота от линии шеи.

Фигура «Тройная вершина» является расширенной версией фигуры «Двойная вершина». Ведь не всегда рынок красиво ходит, иногда бывают затяжной флэт, который специально путает трейдера.

Смотрите Рис 4 в приложении



Как видно из рисунка, вместо того, чтобы дать трейдеру заработать деньги, цена валюты пошла третий раз делать вершину. Поэтому, фигуру так и назвали «Тройная вершина». Анализ действий такой же, как и у предыдущих фигур технического анализа: мониторинг вершин и низин, поиск линии шеи и вход в рынок на пробитии шеи.

Фигура «Тройное основание» является братом - близнецом фигуры «Тройная вершина».

Смотрите Рис 5 в приложении



Фигура «Тройное основание» формирует разворот тенденции на нисходящем движении валютного курса.

Следующая фигура «Треугольник» - одна из самых распространенных фигур технического анализа продолжения движения цены.

В техническом анализе различают четыре вида треугольников: восходящий, нисходящий, расширяющийся и симметричный. Кстати, симметрический треугольник может быть фигурой разворота, а не только фигурой продолжения движения цены.

Смотрите Рис 6 в приложении



Как видно из рисунка, самый верхний нисходящий треугольник является еще и расширяющимся треугольником. Расширяющийся треугольник показывает зоны флэта, где лучше не входить в рынок.

Обнаружить расширяющийся треугольник не сложно: пробитие предыдущего уровня не сопровождается закреплением цены над/под этим уровнем, отсюда и возникает вероятность расширения флэта.

Фигуры «Вымпелов» и «Флагов» очень сильно похожи на фигуры «Треугольников».

Смотрите Рис 7 в приложении



Разница между фигурами «Треугольника» и «Вымпелом», «Флагом» состоит во времени их построения. Фигура «Треугольник» формируется по времени больше, чем «Вымпел» и «Флаг».

Фигура «Вымпел» определяется по двум линиям тренда, которые сходятся в преимущественно горизонтальном положении.

Фигура «Флаг» формируется за счет двух параллельных линий поддержки и сопротивления, чем и напоминает флаг.

Фигура «Клин» очень похожа на фигуру «Треугольник» с единственной разницей, что клин отличается острым наклоном против текущей тенденции.

Смотрите Рис 8 в приложении



Прорыв фигуры «Клин» происходит на противоположной стороне его наклона.

К графическим фигурам неопределенного направления движения цены относят все вышеуказанные фигуры, которые не состоялись. Например, мы можем видеть начало формирования фигуры «Голова и плечи», но потом условия не выполняются, и мы думаем, что это фигура «Двойная вершина», но и эти условия не выполняются, потому что цена уходит во флэт и дальше продолжает свое восходящее движение.

Таким образом, мы рассмотрели в статье основные фигуры технического анализа, которые помогут вам глубже разобраться в структуре направления движения цены и почувствовать рынок Форекс изнутри.