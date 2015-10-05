Уолл-стрит выросла в пятницу вслед за энергетическими и сырьевыми компаниями

Американские фондовые индексы в пятницу выросли более чем на 1% каждый. Разочаровавший рынки отчет о занятости компенсировался уверенным ралли акций энергетических и сырьевых компаний. Таким образом, потери в начале сессии, понесенные после выхода крайне слабых payrolls, были сглажены.

S&P 500 в пятницу вырос на 1,43%, за неделю прибавил 1,04%. Dow закончил пятницу в плюсе на 1,23%, неделю — на 0,97%. Nasdaq окреп на 1,74% в пятницу и на 0,45% - по итогам недели.

Рост цен на нефть помог вырасти энергетическому подындексу S&P 500: он прибавил 4,01%. Exxon Mobile прибавила 1,82%; Chevron Corp увеличила капитализацию на 3,21%. Подорожание сырьевых товаров способствовало росту соответствующего подындекса на 2,41%.

Сырье и нефть подорожали в том числе и потому, что разочаровывающий отчет о занятости отодвинул ожидания роста процентной ставки ФРС. Шансы на рост ставки в декабре снизились до чуть более 27% (до выхода отчетности они оценивались в 44%).

С сегодняшнего дня начинается сезон корпоративной отчетности за III квартал. Проблемы в китайской экономике оказали серьезное влияние на все мировые рынки, не исключая американский. Эксперты предполагают, что в минувшем квартале могут быть зафиксированы самые крупные потери за последние 6 лет. В среднем, согласно опросам Thomson Reuters, в третьем квартале снижение прибыли может составить 4,2% на компанию.