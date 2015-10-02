Отчеты по занятости слабые. Доллар резко падает, Уолл-стрит открылась в красной зоне

Опубликована самая важная отчетность этой недели — payrolls в США. Они оказались существенно слабее ожиданий.



Средняя почасовая заработная плата осталась на том же уровне, что и в сентябре, хотя прогнозировался ее рост на 0,2%. В годовом выражении она выросла на 2,2%, что значительно ниже нормальных темпов на данном этапе экономического цикла.

Число занятых в несельскохозяйственном секторе США увеличилось всего на 142 000 — против ожидавшихся 203 000. При этом в обрабатывающей промышленности количество рабочих мест снизилось на 9000, аналитики ожидали роста на 4000. Энергетика была вторым сектором, где количество занятых снизилось.

Уровень безработицы остался на уровне 5,1%, и это единственный показатель, который удержался в рамках прогноза.

Полученные данные — худшие за последние три года. Они предполагают, что рынок труда остыл к концу лета и не торопится разогреваться осенью. Все это добавляет рынкам сомнений в том, что ФРС решится в ближайшее время увеличить процентную ставку: 29 октября состоится очередное заседание по монетарной политике.

В свою очередь, сомнения надавили на доллар. Индекс доллара к корзине основных валют к 16.30 резко упал на 0,92% до 95,46 пунктов. EURUSD выросла на 0,95% до отметки в 1,1301. USDJPY упала на 0,69% и сейчас находится на уровне 119,05: это минимальное значение с 4 сентября. GBPUSD выросла на 0,54% до 1,5213$.

Эксперты признают отчеты слабыми и думают, что это достаточно плохая новость для того, чтобы и фондовые рынки негативно отреагировали на нее. Торги на Уолл-стрит открылись уверенным падением: Dow — на 1,18%; S&P 500 – на 1,43%; Nasdaq – на 1,40% (к 16.31 мск).



