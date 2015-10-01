Глава ФРС Джанет Йеллен не говорила о монетарной политике на выступлении в среду

Вчера, как известно, председатель Федеральной резервной системы Джанет Йеллен в очередной раз выступала с речью — на этот раз перед банкирами на третьей ежегодной конференции сообщества банковских исследователей и политиков. Но она не стала давать какие-то комментарии по экономике США или денежно-кредитной политике регулятора в приветственном слове. Отметила лишь значительное улучшение ситуации в экономике США. Это было первое публичное выступление Йеллен после речи в университете штате Массачусетс, где она напугала всех своим состоянием, ей даже пришлось обратиться за медпомощью.

Йеллен сказала вчера, что мелкие банки "необходимы" для экономики США и ФРС будет адаптировать свой контроль, чтобы убедиться, что это не слишком обременительно для банков. Она уверена, что мелкие банки не должны подвергаться ненужным проверкам.

По сути выступление Йеллен было больше формальностью — она приветствовала участников конференции от имени Федрезерва, поэтому говорила больше о темах выступлений, планах регулятора в контроле за банками. Конференция продлится два дня.

После выступления Йеллен доллар в целом оставался в плюсе по отношению к другим основным валютам, особенно после выхода сильной статистики по занятости. Американская валюта все еще показывает сильные позиции — доллар растет против иены и евро: пара USD/JPY торгуется на уровне 120,12 (+0,2%), пара EUR/USD – на уровне 1,1156 (-0,18%).