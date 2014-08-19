«Роснефть» купила долю в Pirelli

Антимонопольная служба Италии одобрила сделку по приобретению «Роснефтью» 50 процентов холдинговой компании Camfin, которая владеет 26,19 процента акций компании Pirelli. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сделка не приведет к созданию или укреплению до доминирующей позиции, которая существенно снизит или устранит конкуренцию», — процитировал официальное письмо антимонопольной службы источник агентства в нефтяной компании.

Сделка была закрыта в начале июля исходя из цены в 12 евро за акцию компании Pirelli. Акции приобрела люксембургская структура «Роснефти» Long-Term Investments Luxembour. После этого в совет директоров Pirelli вошли шесть новых участников. Трое из них представляют «Роснефть» — президент компании Игорь Сечин, вице-президент по коммерции и логистике Дидье Касимиро, а также финансовый директор Петр Лазарев.

О возможности вступления российской нефтяной компании в акционерный капитал итальянской корпорации стало известно 18 мая. В сообщении «Роснефти» отмечалось, что ее подразделения работают с компанией Camfin для того, чтобы стать акционером Pirelli. «Сделка подготовлена, и может быть реализована при получении разрешения регулирующих органов», — говорилось в сообщении.

Pirelli — итальянская компания, выпускающая автомобильные шины. По данным на 2013 год, в России Pirelli занимает третье место среди 16 крупнейших производителей шин. Pirelli владеет 65-процентной долей в совместном предприятии с госкорпорацией «Ростех» — Pirelli Tyre Russia, которому принадлежат шинные заводы в Кирове и Воронеже.