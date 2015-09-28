Рубль падает в ожидании встречи Путина и Обамы

В понедельник вечером российский рубль показывает небольшое снижение в парах с долларом и евро — рынок ждет выступление президента РФ Владимира Путина и его последующую встречу с политиками, особенно — с президентом США Бараком Обамой. Утром и днем российская валюта пробовала укрепиться, несмотря на снижение цен на нефть более чем на 1,2-1,5%. Кроме того, вновь поддержали рубль экспортеры, которые, судя по всему, продают валюту для выплаты оставшихся долгов — вполне возможно, что по итогам дня российские компании выплатят около 200 млрд руб.

По мнению многих аналитиков, главное событие сегодня - первое за последние 10 лет выступление Путина на Генассамблее ООН и его встреча с Обамой, ведь лидеры стран не общались вживую почти год, и поэтому многие ждут от этой встречи каких-то серьезных результатов.

К 17:55 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 65,65 (+0,23%), а EUR/RUB — на уровне 73,60 (+0,28%).