Европейские индексы снижаются в понедельник на проблемах Glencore и Volkswagen

В понедельник на фондовых площадках Европы царит уныние. На настроения инвесторов давят скандал в Volkswagen и обвал в Glencore. Кроме того, повлияли на ситуацию и очередные слабые данные из Китая.

Stoxx Europe 600 потерял к 17.15 мск 1,72%. DAX снизился на 2,03%; CAC 40 опустился на 3,13%; FTSE 100 просел на 2,27%.

Главным шоком дня стал, несомненно, обвал Glencore, который утянул за собой весь горнодобывающий сектор. В один момент торгов ее акции падали до 29%. Сейчас гигант в минусе «всего лишь» на 26,35%. Аналитики говорят, что резкое падение связано с долговым кризисом и глобальным снижением цен на сырье.

Новости из Glencore повлияли и на остальных его коллег: Anglo American просела на 8,3%; BHP Billiton — на 5,4%.

Акции Volkswagen подешевели уже на 8,72% с начала торгов: поступили новости о том, что подразделение компании, Audi, сообщило о 2,1 млн своих автомобилей, затронутых «дизельным скандалом».

Второй по величине в мире оператор мобильной связи, Vodafone, торгуется в минусе вот уже на 3,8% после того, как объявил об окончании переговоров с Leberty Global об обмене активами.

Швейцарский антимонопольный регулятор объявил о начале расследования по делу о возможных манипуляциях на рынке драгметаллов. В манипуляциях и сговоре подозревается несколько банков, включая UBS, Deutsche Bank, HSBC, Barclays, Morgan Stanley и другие. Акции HSBC и Barclays с листингом в Лондоне потеряли соответственно 2,7% и 3,3%. В целом проседает весь кредитный сектор Европы.