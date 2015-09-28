Календарь макростатистики и анонс важных событий на неделю с 28.09 по 2.10

Сегодня, 28 сентября, в Японии вышел индекс опережающих экономических индикаторов, который оказался выше, чем ожидалось (105,0 вместо 104,9). Биржи Гонконга сегодня отдыхают в честь Фестиваля середины осени.

Индекс делового доверия за сентябрь в Италии оказался тоже лучше прогнозного: 104,2 против 102,7.

Больше ничего интересного в Европе сегодня происходить не будет, и с этого момента внимание инвесторов передвигается на запад, в США. За полчаса до открытия торгов здесь выйдет базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за август (в годовом и месячном выражении). Этот показатель весьма важен, ведь он — один из индикаторов инфляции, от которой, в свою очередь, зависит решение ФРС об увеличении процентной ставки. В дополнение к нему, сегодня будут опубликованы данные по расходам физических лиц.

В 15.30 мск, одновременно с публикацией этих индексов, с речью выступит член FOMC, Уильям Дадли. В условиях неопределенности по поводу роста ставки ФРС каждое инсайдерское выступление привлекает огромное внимание рынков. В словах Дадли будут искать хоть какой-нибудь намек на предстоящие действия американского регулятора.

Через час после начала работы американского рынка в США будет опубликован индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости. Это важный индикатор состояния экономики страны.

Ближе к концу сессии перед публикой выступят еще два члена FOMC: Чарлз Эванс и Джон Уильямс. Так что день будет весьма богат на вербальные интервенции, внимание во время американской сессии — на доллар.

Завтра, во вторник, 29 сентября, в Азии не будет происходить никаких важных для рынков событий — по крайней мере, запланированных.

Относительно оживленно будет в Европе. Индекс цен на импорт и ИПЦ выпустят в Германии, данные об ИПЦ и объеме розничных продаж выйдут в Испании. Банк Англии опубликует данные по кредитам (ипотечным, потребительским) и чистым займам частным лицам.

По еврозоне ожидается публикация оценки потребительского и делового доверия за сентябрь, индекс доверия потребителей, цифры инфляционных ожиданий, данные по деловому климату в сентябре. Всё это частично охарактеризует успешность политики ЕЦБ, поэтому внимание в первой половине дня стоит обратить на поведение евро в паре к доллару.

Поздно вечером, в 22.40 мск, ожидается выступление Марка Карни, главы Банка Англии, на котором сфокусируется внимание трейдеров, интересующихся фунтом. В речи Карни инвесторы попытаются усмотреть намеки на возможность роста ставки Банка Англии в начале 2016 года.

В США во вторник выходит индекс доверия потребителей за сентябрь, а еще, как и всегда в этот день недели — запасы сырой нефти за минувшие семь дней по данным API (американского института нефти).

Среда, 30 сентября, принесет много важной информации.

В Японии опубликуют цифру по объему промышленного производства за август. Это показатель интенсивности роста экономики, замедление этого показателя будет говорить о неэффективной работе «абэномики». Предполагается, что показатель вырос на 1%. Еще один важный японский релиз — объем розничных продаж за август, который, по предположениям аналитиков, вырос на 1,1%.

Статистика по розничному рынку выйдет и в Европе: в частности, в Германии — объем розничных продаж, во Франции — потребительские расходы.

С большим нетерпением инвесторы ждут статистику по рынку труда Германии. В среду выйдут цифры по изменению количества безработных в стране и общий уровень безработицы. Локомотив европейской экономики до сих пор показывает вполне бодрую статистику, но если по рынку труда выйдут неутешительные цифры — это определенно покажет наличие проблем и теоретически может повлиять как на фондовый рынок, так и на поведение евро.

Важная статистика выйдет в Великобритании: во-первых, здесь будут оценены бизнес-инвестиции во втором квартале. Это даст представление о настроениях рынка и об энтузиазме инвесторов. И самое главное — уточненные данные о ВВП во II квартале. Предполагается, что ВВП Великобритании вырос на 2,6% в годовом выражении.

В целом по еврозоне выйдет ИПЦ за сентябрь (внимание на евро!) и статистика по уровню безработицы.

Затем внимание инвесторов переместится на запад. В США ждут статистику по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Известно, что рынок труда и инфляция — два главных фокуса внимания ФРС, по которым будет принято решение о подъеме ставки. Поэтому это очень важный фактор, фактически новость дня. Предполагается, что количество занятых увеличилось на 195 тысяч.

Важная цифра для нефтяных рынков — отчет о недельных запасах нефти и дистиллятов в США по официальным данным, который будет опубликован, как всегда, в среду.

И, наконец, под конец торговой сессии, в 22.00 мск, ожидается выступление Джанет Йеллен, которое, в зависимости от тона, может стать очередной вербальной интервенцией этой недели.

В четверг, 1 октября, начинается каникулярная неделя в Китае, снова отдыхают рынки в Гонконге. Однако в Китае будет опубликована важнейшая статистика, которая в очередной раз может намекнуть миру на замедление китайской экономики, а может и преподнести приятные сюрпризы. Так или иначе, инвесторы ждут индексов PMI в производственном секторе и сфере услуг, и это может стать одной из главных новостей дня.

В Японии будет опубликован крупный блок статистики, в основном по производственной деятельности.

В частности, ожидается выход индекса Tankan для капитальных расходов крупных предприятий всех отраслей, индекс активности крупных производителей и — главное — индексы настроения крупных производственных и непроизводственных предприятий от Tankan на III квартал.

Также здесь выпустят PMI в производственном секторе.

Затем начнется европейская сессия, которая охарактеризуется целым парадом PMI в производственном секторе за сентябрь: в Испании, в России, в Италии, Франции, Германии, Великобритании. Аналогичная статистика будет опубликована и в целом по еврозоне. Внимание инвесторов по большей части будет обращено на немецкий и британский PMI.

В США тоже ждут PMI в производственном секторе. Градус нервозности инвесторов относительно сроков подъема процентной ставки ФРС будет в очередной раз подогрет речью члена FOMC, господина Уильямса.

В пятницу, 2 октября, китайские рынки уже не будут работать, замрёт и статистика по ним. Поэтому внимание инвесторов в конце недели будет обращено на другие рынки.

В Японии выйдет индекс расходов домохозяйств — это даст представление о том, как развивается у Банка Японии ситуация с целевой инфляцией. Поэтому стоит обратить внимание на то, как будет двигаться курс иены.

В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе.

По еврозоне в целом ожидают выхода PPI за август (индекса цен производителей).

В США ждут публикации отчета по изменению занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь (nonfarm payrolls). Это событие однозначно будет релизом дня, и оно может серьезно подвинуть курс доллара, поскольку является одним из ключевых факторов, на который ориентируется ФРС. Еще один важный релиз — уровень безработицы за сентябрь, и «контрольными выстрелами» для инвесторов, ожидающих хоть какой-то определенности по ФРС, будут выступления господ Булларда и Фишера из FOMC, с разницей в 4 часа между ними.



