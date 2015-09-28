EURUSD. Хор официальных лиц.

R4 1.1370 дневной максимум 14 сентября

R3 1.1330 дневной максимум 21 сентября

R2 1.1295 дневной максимум 24 сентября

R1 1.1225 дневной максимум 25 сентября

1.1190 текущая цена

S1 1.1160 дневные минимумы 24 и 28 сентября

S2 1.1110 дневной минимум 22 сентября

S3 1.1090 дневные минимумы 3 и 4 сентября

S4 1.1055 дневной минимум 17 августа

Выступление Джанет Йеллен, состоявшееся, для кого-то в четверг вечером, а для кого-то в пятницу утром, участники рынка оценили, как более жесткое и оптимистичное по сравнению с ее речью на пресс-конференции неделей ранее. В очередной раз упомянув о том, что картина в целом остается нечеткой, а негативное воздействие низких цен на нефть и высокого курса доллара на инфляционные показатели носит временный характер, и они, со временем начнут движение к целевой отметке в 2%, подталкиваемые высоким уровнем занятости, она присоединилась к своим ранее выступавшим коллегам, заявив, что было бы адекватной стратегией в этих условиях, начать неторопливое ужесточение монетарной политики уже до конца текущего года. Таким образом, если судить по недавним выступлениям, в рядах членов Федерального Комитета наметилось определенное согласие, что не может не радовать медведей по паре. Безусловно, многое еще может измениться за предстоящее время, но пока, вероятность повышения учетной ставки оценивается весьма высоко. На этой неделе предстоит еще целая масса явлений народу чиновников Федерального Резерва, начиная с Дадли, Эванса и Вильямса сегодня, снова Дадли и Йеллен в среду, снова Вильямс в четверг, и под занавес после пейроллов закроет неделю Фишер. Многих из-них мы недавно уже слышали, однако реакция рынка, в случае каких-то неожиданностей, вполне может быть значительной. Риски немного смещены наверх, так как усилить позитив, навеянный недавно выступавшими чиновниками, будет сложно, в вот разбавить или испортить - всегда легко.

Техническая картина и торговая стратегия.

Дневные индикаторы остаются направленными вниз и находятся вблизи нейтральных уровней, часовые в данный момент также нейтральны. Исключать возможности очередных попыток штурма ключевых уровней поддержки 1.1080-1.1100 пока не стоит, однако для их прорыва нужны дополнительные стимулы, которые, в принципе, могут появиться на этой неделе. Быкам необходимо закрепиться в 1.12ой фигуре для дальнейшего восстановления к 1.1300. Небольшие покупки от более низких уровней на сегодня пока остаются предпочтительной стратегией.

Buy limit 1.1110, stop 1.0940, profit 1.1280

Buy limit 1.1060, stop 1.0940, profit 1.1280

Buy limit 1.1020, stop 1.0940, profit 1.1280