Фондовые площадки США закрылись падением в четверг

Вчерашние торги американские фондовые индексы завершили в красной зоне — инвесторы отреагировали на свежие отчеты, а уже после закрытия сессии следили за выступлением главы ФРС Джанет Йеллен. По итогам сессии индекс Dow Jones Industrial Average в четверг снизился на 0,48%, Standard & Poor's 500 - на 0,34%, Nasdaq Composite — на 0,38%.

По данным Минтруда США, число американцев, обратившихся впервые за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло на 3 тыс. - с 264 тыс. до 267 тыс. (прогнозировали рост на 8 тыс.). Кроме того, объем заказов на товары длительного пользования в августе упал на 2% в месячном выражении, хотя аналитики ждали более значительное уменьшение - на 2,3%.

Затем Минторг США сообщил, что продажи новых домов в стране в августе подскочили на максимальные с декабря 5,7% в месячном выражении - до 552 тыс. домов в пересчете на годовые темпы.

Акции биотехнологических компаний упали вчера: бумаги Biogen, Celgene и Regeneron потеряли более 1,7%. Бумаги компаний энергетического сектора подорожали на фоне роста цен на нефть: котировки Transocean Ltd. поднялись на 1,8%.

Акции Fiat Chrysler Automobiles снизились в цене на 2,4%, когда председатель правления компании Джон Элканн заявил, что считает ситуацию вокруг махинаций Volkswagen с выхлопами очень серьезной, и отметил необходимость консолидации в автомобильной отрасли. Акции производителя дорожно-строительного и горного оборудования Caterpillar Inc. упали на 6,3%, когда компания сообщила о планах сократить 10 тыс. человек к концу 2018 года.