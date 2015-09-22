Азиатские индексы выросли во вторник

Индексы Азиатско-Тихоокеанского региона незначительно выросли во вторник. Индикаторы отреагировали на рост Уолл-стрит. Тем не менее, объем торгов был невелик. Это было обусловлено двумя причинами: закрытыми японскими рынками и опасениями о росте мировой экономики.

«Очевидно, что инвесторы не хотят гусарствовать среди рисков в среде растущей неопределенности. Бездействие ФРС на прошлой неделе было главным фактором, обусловившим решение инвесторов сидеть сейчас на боковом тренде»,— пишут аналитики рынков.

Shanghai Composite вырос на 0,9%. Индекс снизился было в последние минуты торгов, однако укрепление голубых фишек из банковского сектора помогло ему удержаться в плюсе почти на целый процент. На новостях о вероятной организации рыночного коннекта между Шанхаем и Лондоном выросла капитализация брокерских домов. Orient Securities и Huatai выросли более чем на 4% каждый. Вот уже третья сессия подряд проходит на китайском фондовом рынке в плюсе в ожидании предстоящего визита Си Цзиньпина в США. Ожидается подписание соглашений о взаимной торговле и о сотрудничестве в ключевых секторах экономики.

Hang Seng прибавил 0,18%. Акции гонконгской биржи были умеренно поддержаны потеплением настроений на мировых рынках. Здесь тоже инвесторы ищут позитивные ноты визита китайского лидера к своему американскому коллеге. Основные сектора торговались смешанно. Телекоммуникационный подындекс получил 3,4% по итогам дня. China Telecom на торгах в Гонконге подскочила на 4,1%.

S&P/ASX 200 прибавил 0,5%. Австралийский индекс вернул часть вчерашних серьезных потерь. Удалось слегка отскочить кредитному сектору: Westpac вырос на 0,7%. Нефтяные компании получили толчок вверх от роста котировок «черного золота»: Santos и Oil Search прибавили более чем 4% каждая, Woodside Petroleum увеличила капитализацию на 2,8%.

А вот золотодобытчики потеряли в стоимости после того, как драгоценный металл отступил от трехнедельного максимума. Evolution Mining и Newcrest Mining отступили более чем на 2% каждая.

Kospi прибавил 0,9%. Южнокорейский индекс закрылся в плюсе в первую очередь за счет автопроизводителей. В Южной Корее начинается подробная проверка Volkswagen и Audi на предмет махинаций с экологичностью, и поэтому здесь подпрыгнули котировки местных автопроизводителей. Hyundai Motor и Kia Motors выросли более чем на 3% каждый.

Однако потери среди других «голубых фишек» ограничили рост основного индикатора. Samsung Electronics и Posco потеряли 0,4% и 1,4% соответственно. LG Display упала на 4,7% до трехнедельного минимума.



