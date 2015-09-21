Индексы Уолл-стрит завершили пятницу в красной зоне

Торги в пятницу закончились на американской фондовой бирже снижением. DJIA потерял 1,74%; S&P 500 оказался в минусе на 1,62%; Nasdaq подешевел на 1,38%.

По мнению некоторых экспертов, решение ФРС не поднимать ставку — сигнал того, что в мировой экономике назрели большие проблемы. Аналитики опасаются, что ФРС знает больше, чем рядовые инвесторы. Поэтому основные индексы опустились довольно существенно.

Волатильность на Уолл-стрит в пятницу была повышенной: именно на 18 сентября выпал день, в который истекают фьючерсные и опционные контракты на индексы и акции (это происходит ежеквартально). В связи с этим объем торгов оказался на 60% выше среднемесячного значения.

Энергетические компании снизили капитализацию из-за нового снижения цен на нефть. ConocoPhillips и Schlumberger подешевели на 3,5% каждый.

Банковский сектор уныло отреагировал на решение ФРС, ведь высокие ставки могли бы принести кредиторам доходы: JP Morgan Chase и Morgan Stanley снизились на 2,7%.



