В 2016 году может появиться первая российская криптовалюта

Собственные виртуальные деньги хочет запустить платежная система Qiwi — уже в следующем году компания планирует запустить в обращение криптовалюту под названием «битрубль». Об этом сообщает газета «Коммерсант», ссылаясь на заявление гендиректора и совладельца компании Сергея Солонина.

Солонин рассказал, что для реализации идеи Qiwi уже провела неформальные встречи с представителями центробанка и скоро собирается продолжить обсуждение. «Кроме того, мы направили письмо с описанием данного проекта в силовые ведомства», — уточнил Солонин. Планируется, что компания Qiwi будет использовать технологию blockchain, которая лежит в основе платежной системы Bitcoin, однако не исключено, что применят еще технологию bitshares - децентрализованную биржу криптовалют. В данный момент обе платформы тестируют и дорабатывают, чтобы привести в соответствие с российским законодательством.

Летом в этом году президент России Владимир Путин на молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме» сказал, что допустимо использование криптовалют в качестве единицы расчета в некоторых сферах. «В целом как единица расчета, как они там называются, «коины», ими можно пользоваться, они все шире и шире распространяются. Как какой-то эквивалент в каких-то сегментах расчета, наверное, возможно», — сказал тогда Путин.

Биткоины — самая популярная криптовалюта в мире, сейчас объем цифровых денег составляет примерно $3,8 млрд. Стоимость одного биткоина составляет примерно $231. Но вспомните, что против таких платежных единиц отчаянно выступают российские чиновники и глава центробанка, объясняя свои опасения тем, что эти криптовалюты будут использовать для незаконных операций, отмывания доходов и финансирования терроризма.

По подсчетам Сергея Солонина, для запуска криптовалюты Qiwi потребуется несколько сотен миллионов рублей. Однако, денежную эмиссию проводить в России по закону может только центробанк, о чем напоминает советник юридической компании Herbert Smith Freehills Станислав Григорьев: «Без разрешения регулятора в России не получится запустить криптовалюту».

