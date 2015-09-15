Индексы Китая и Австралии упали, японец и кореец подросли

Китайские акции снова снижаются во вторник. В среде инвесторов укрепились сомнения в здоровье второй по величине мировой экономики. В Австралии рынки отыгрывают избрание нового премьер-министра страны, в Японии - новости из центробанка.

Shanghai Composite снизился сегодня на 3,55%, до минимума за последние 17 дней. CSI300 ( индекс голубых фишек) стал меньше на 4%. Shenzhen Composite потерял 5%. Неутешительные экономические показатели, вышедшие в воскресенье (инвестиции в основные фонды и промышленное производство), говорят о том, что экономика Китая продолжает охлаждаться. Вчера вечером китайская Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг заявила, что действия правительства по ликвидации незаконного финансирования маржи имели ограниченное влияние на рынок ценных бумаг. Это дополнительно надавило на индекс Шанхайской биржи. По данным Министерства финансов, бюджетные расходы Китая подскочили на 25,9% в августе по сравнению с тем же периодом годом ранее. Это в очередной раз подчеркивает, что Пекин тратит гигантские деньги в попытке укрепить слабеющую экономику.

Hang Seng опустился на 0,5%. Гонконгский индекс быстро потерял импульс, схваченный на ранней азиатской сессии. Инвесторы покорились настроениям Шанхая. Индекс акций китайских компаний, перечисленные в Гонконге, потеряли 0,3%. Торговля была нестабильная, инвесторы нервничают. Среди всех основных секторов, выросли только акции технологических компаний. Одними из наиболее торгуемых акций здесь сегодня были ценные бумаги ICBC, которые прибавили 0,2%.

Nikkei вырос на 0,3%. После двухдневного заседания руководство Банка Японии пришло к выводу, что не стоит сейчас изменять монетарную политику. Регулятор удержался от расширения стимулирующей программы, сохранив свои варианты изменения политики на тот случай, если рост ставки ФРС принесет дополнительную волатильность на мировые рынки. Выросли акции продовольственных компаний. Два крупных предприятия по мясопереработке подняли сектор на 1,4%. Вторая по величине компания в Японии, работающая с мясом, Itoham Foods, прибавила 2% на новостях о покупки конкурента с седьмого места рейтинга — Yonekyu. Соответственно, конкурент на этих оптимистичных новостях подлетел на 9,7%. Несмотря на рост иены к доллару, росла сегодня капитализация экспортеров: Toyota Motor — на 2,2%; Honda Motor – на 1,3%; Panasonic Corp — на 2,4%. Toshiba Corp потеряла 1,8% на сообщении о квартальных потерях и была оштрафована на 91,2 млн иен ( $ 759,430) за обман доверия инвесторов.

S&P/ASX 200 потерял 1,53%. Местный рынок акций оказался на недельном минимуме благодаря изменениям в составе руководства Австралии. Правящая Либеральная партия в понедельник провела внутрипартийное голосование, во время которого поста премьер-министра лишился Тони Эббот. Сегодня к присяге приведен новый премьер, Малкольм Тернбулл. Также в стране вышли «минутки» заседания Резервного Банка Австралии, которое прошло в начале сентября и на котором было решено оставить процентную ставку регулятора без изменений на уровне 2%. Из них ясно, что слабые цифры экономического роста за II квартал ни для кого не явились неожиданностью, а члены Управляющего Совета РБА отметили ряд улучшений в экономике страны по некоторым показателям. Однако в целом на фондовом рынке неудачников сегодня было больше, чем счастливчиков. Падение возглавили кредитные организации. National Australia Bank, Westpac, Australia&New Zealand Banking — все они упали более чем на 2% каждый. В ресурсном секторе тоже царило полное уныние: BHP Billiton потерял 1,3%, Rio Tinto просел на 2,2%.