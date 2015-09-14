Анонс макростатистики и календарь важных событий на неделю 14 — 19 сентября

Наступившая неделя ознаменуется прежде всего заседанием ФРС 16 — 17 сентября. На нем, вероятно, будет принято историческое решение о повышении процентной ставки американского регулятора, впервые за последние 10 лет. Мировые рынки на этом фоне испытывают сильную волатильность, а инвесторы не могут понять, чего ожидать от FOMC, в отсутствие четких сигналов о намерениях. Сейчас вероятность повышения ставки оценивается примерно в 25%.

Помимо ФРС, решения о процентной ставке огласят еще два крупных регулятора — японский и швейцарский, а в еврозоне выйдет статистика по инфляции. Словом, неделя ожидается насыщенная.

Сегодня, в понедельник, 14 сентября, в Японии был опубликован объем промышленного производства за июль. Он оказался хуже, чем прогнозировалось: снизился на 0,8% вместо 0,6%. Больше в АТР ничего особенного не происходило: сегодня рынки отыгрывали в основном слабую вчерашнюю статистику из Китая, где промпроизводство и инвестиции в основной капитал в августе оказались ниже прогнозов.

В Швейцарии вышел индекс цен производителей, который снизился на 0,7% вместо ожидавшихся 0,4%.

По еврозоне сегодня тоже вышла статистика об объеме промышленного производства за июль. Она оказалась оптимистичной: вместо роста на 0,6% в годовом выражении, промпроизводство выросло на 1,9%.

Во вторник, 15 сентября, день начнется в Австралии, где выпустят протокол заседания по монетарной политике. Из него инвесторы смогут оценить настроения руководителей регулятора и сделать предположения относительно того, как будет развиваться ситуация с процентной ставкой в дальнейшем.

В Японии будет объявлено решение регулятора о процентной ставке. Харухико Курода, скорее всего, не будет ее трогать и оставит на нынешнем уровне. А вот прогнозы роста и инфляции от Банка Японии, скорее всего, изменятся. Пресс-конференция Куроды состоится в 9.30 мск.

Затем внимание инвестров переместится в Европу. Сначала выйдет ИПЦ во Франции за август, затем — в Британии. В Великобритании выйдет также и индекс закупочных цен производителей.

В Германии с нетерпением ждут выхода индекса экономических настроений ZEW за сентябрь. Он показывает, насколько готовы инвесторы вкладываться в экономику, каковы настроения крупного бизнеса и в конечном итоге — каковы деловые перспективы страны.

По еврозоне выйдет сальдо торгового баланса и индекс экономических настроений ZEW.

Затем внимание инвесторов «переедет» в США. Здесь ждут выхода базового индекса розничных продаж, объема розничных продаж, объема промпроизводства за август. В преддверии решения ФРС эти данные могут дополнительно взбудоражить рынок.

Традиционно во вторник выйдет информация по недельным запасам сырой нефти согласно данным Американского института нефти (API).

В среду, 16 сентября, начинается то самое историческое заседание FOMC, которого так ждут инвесторы и трейдеры всего мира. Однако будут происходить и другие интересные события. К примеру, в Новой Зеландии выпустят данные о балансе счета текущих операций, а также выступит с речью заместитель главы Резервного Банка Австралии, Гай Дебелль.

В Японии будет выпущен ежемесячный отчет Банка Японии.

Затем важная статистика выйдет в Великобритании. В 11.30 мск здесь будут опубликованы отчеты по рынку труда: средний уровень заработной платы за июль, изменение числа заявок на пособие по безработице и уровень безработицы. Все эти данные могут сориентировать инвесторов о том, стоит ли в начале 2016 года ждать роста ставки Банка Англии.

В еврозоне выйдет индекс потребительских цен за август, один из важнейших показателей инфляции. В случае слишком низкого значения, вполне возможно, Марио Драги вынужден будет расширить программу QE.

Объем промпроизводства будет опубликован в Российской Федерации. Прогнозируется, что в августе эта цифра упала ниже 4,5%.

Базовый ИПЦ будет опубликован и в США. Неизвестно, повлияет ли эта цифра на решение ФРС, но инвесторы будут ждать ее с особым трепетом, ведь уровень инфляции — это один из ключевых параметров, на которые обещали ориентироваться чиновники FOMC при определении ключевой ставки.

Как всегда по средам, выйдет цифра по запасам сырой нефти и дистиллятов в США, по данным EIA. Впрочем, мало кто ждет резких колебаний нефтяного рынка в этот день, в преддверии новостей из ФРС в четверг.

Наконец, долгожданный четверг, 17 сентября, начнется с публикации ВВП в Новой Зеландии.

Затем в Японии выйдет статистика по экспорту и импорту в августе, сальдо торгового баланса и иностранные инвестиции в японские акции. После окончания торговой сессии, перед общественностью выступит глава Банка Японии, Харухико Курода.

В 10.30 мск будет объявлено решение по процентной ставки центробанка Швейцарии. От регулятора ждут, что он оставит всё как есть, разве только еще сильнее уведет проценты по депозитам в отрицательную сторону.

В еврозоне выйдет ежемесячный отчет ЕЦБ.

Затем в Великобритании выйдут базовый индекс и объем розничных продаж.

В США день начнется с публикации выданных разрешений на строительство. Затем здесь выйдет статистика по рынку труда, и в первую очередь инвесторов будет интересовать число первичных заявок на пособия по безработице. Это второй важный фактор, выход которого планируется на эту неделю, и на который опирается в своем решении ФРС США.

И, наконец, в 21.00 мск начнется то самое действо, которое держит в напряжении инвесторов и трейдеров по всему миру. FOMC огласит свои экономические прогнозы и сделает заявление, затем будет объявлено решение ФРС по процентной ставке, а в 21.30 мск свое выступление начнет Джанет Йеллен.

Сентябрьское заседание FOMC — одно из самых значимых в новейшей истории американской экономики. Турбулентность на рынках оно вызывает беспрецедентную, а на фоне событий в Китае и на других развивающихся рынках ситуация выглядит особенно сложной. Если ФРС поднимет ставку США, это будет означать начало ужесточения монетарной политики и принесет массу последствий на финансовые и сырьевые рынки. Если она останется на прежнем уровне — временно все останется так же, как и раньше.

После кульминационного четверга пятница, 18 сентября, будет отыгрывать новости, и поэтому вряд ли кто-то возлагает серьезные надежды на сегодняшнюю статистику. Однако же, в Австралии с речью выступит Гленн Стивенс, управляющий РБА. В Японии опубликуют протокол заседания регулятора по денежно-кредитной политике.

В Испании выйдет сальдо торгового баланса, а в целом по еврозоне — баланс текущих операций.

Базовый ИПЦ за август выйдет в Канаде: здесь тоже борются с низкой инфляцией, поэтому показатель важный.