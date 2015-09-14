В пятницу европейские фондовые индексы снизились

В пятницу основные фондовые индикаторы Старого Света снизились в ожидании решений ФРС США. Сводный индекс Stoxx Europe 600 ослаб в пятницу на 1%; по итогам недели вырос на 0,7%.

В пятницу FTSE 100 потерял 0,6%; CAC 40 снизился на 1%; DAX упал на 0,9%. За неделю FTSE вырос на 1,2% CAC – на 0,6%; DAX — на 0,9%. В течение недели индексы прибавили, в основном на росте первых трех дней, когда на рынке ослабли опасения относительно проблем в Китае. В четверг вышла сильная статистика о рынке труда США, которая увеличила вероятность роста ставки ФРС и тем самым подтолкнула индексы вниз.

Резко снизился телекоммуникационный подсектор Stoxx Europe 600 и негативно повлиял на главные европейские индексы. Скандинавские операторы связи Telenor и Telia Sonera попрощались с 1,6 и 1,1% капитализации. Европейский антимонопольный регулятор запретил сделку по слиянию этих компаний, поэтому котировки их просели.

Швейцарская фармацевтическая компания Actelion Ltd снизилась на 5,4%: подтвердились слухи о том, что идут переговоры о слиянии с крупным конкурентом, ZS Pharma Inc.