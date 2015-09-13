Экс-глава Нью-Йоркской биржи раскритиковал современный фондовый рынок

Бывший глава Нью-Йоркской фондовой биржи Ричард Грассо считает, что современный фондовый рынок жертвует своей честностью ради скорости. Заявления Грассо прозвучали в интервью Wall Street Journal и относились к событиям так называемого черного понедельника (26 августа).

Тогда вслед за обвалом азиатского рынка американский фондовый рынок демонстрировал сильную волатильность. В тот же день, по данным BATS Global Markets, торги на фондовых биржах США останавливались 1287 раз, что значительно больше, чем обычно. В обычный день таких торговых пауз бывает не больше 10.

«Быстрый рынок — не обязательно честный рынок, и свидетельство тому — торги того понедельника, — заметил он. — Честно говоря, некоторые вещи, которые происходили в тот день,​ требуют очень тщательного расследования». «Подобные дни, когда акции Facebook за считанные минуты падают от $86 до $72 и вновь растут до $84, подрывают доверие людей к фондовому рынку», — добавил он.

Грассо возглавлял Нью-Йоркскую фондовую биржу с 1995 по 2003 годы. Он ушел с этого поста после скандала с выплатой ему премиальных в размере $140 млн. Сейчас Грассо по большей части никак не связан с рынком ценных бумаг, он является членом консультативного совета Delaware Board of Trade Holdings Inc., занимающейся созданием биржи для стартапов.

