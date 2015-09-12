Эксперты ожидают крупнейший спад добычи нефти

Из-за низкой цены объем добычи нефти также снизится

Добыча нефти в России, США и в Северном море упадет почти на полмиллиона баррелей в день.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает, что последний обвал цен на нефть приведет в 2016 году к сокращению ее добычи в странах, которые не входят в ОПЕК, почти на полмиллиона баррелей в день, говорится в отчете организации.

Снижение добычи в США, России и на месторожениях в Северном море приведет к сокращению добычи среди не входящих в ОПЕК стран до уровня 57,7 млн барр/день.

Добыча нефти в ОПЕК в августе сократилась на 220 тысяч барр/день, до 31,57 млн барр/день. Однако все равно остается на 1,2 млн барр/день выше, чем в прошлом году.

Сообщается, что мировой спрос на нефть в 2015 году вырастет до 1,7 млн барр/день и достигнет пятилетнего максимума, а в 2016 году — на 1,4 млн барр/день, что произойдет благодаря снижению цен на нефть и укреплению макроэкономических показателей.

Как сообщалось, ранее управление по энергетической информации (EIA) министерства энергетики США впервые в этом году снизило прогноз спроса на нефть в мире в 2016 году из-за экономического спада в Азии. Мировое потребление достигнет 94,93 млн баррелей в сутки (б/с) в следующем году против ожидавшихся ранее 95,08 млн б/с, сообщается в отчете EIA.