Первая версия для МТ4
Торговые системы

Первая версия для МТ4

11 сентября 2015, 20:10
Konstantin Gruzdev
Konstantin Gruzdev
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Сегодня две новости и обе хорошие. Первая - опубликована версия ClusterSMA для MetaTrader 4. Внешне она абсолютно совпадает с версией для MetaTrader 5. Вторая новость - добавлена новая опция в параметр Transform (Преобразование). Подробности смотрите в видео.

Благодаря вашей поддержке проект набирает обороты - спасибо всем. И в ближайшее время будут достойные внимания дополнения.


Индикатор ClusterSMA для тестирования:

Начало проекта: Опережающее сглаживание. Ремонт индикаторов.

Статья по теме: Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени

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#indicator, technical analysis, Cluster filter, ClusterSMA