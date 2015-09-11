Первая версия для МТ4

Сегодня две новости и обе хорошие. Первая - опубликована версия ClusterSMA для MetaTrader 4. Внешне она абсолютно совпадает с версией для MetaTrader 5. Вторая новость - добавлена новая опция в параметр Transform (Преобразование). Подробности смотрите в видео.



Благодаря вашей поддержке проект набирает обороты - спасибо всем. И в ближайшее время будут достойные внимания дополнения.





Индикатор ClusterSMA для тестирования:

Начало проекта: Опережающее сглаживание. Ремонт индикаторов.



Статья по теме: Создание цифровых фильтров, незапаздывающих по времени

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