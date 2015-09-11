Америка падает в начале торгов, но индексы могут завершить неделю в плюсе

В пятницу, 11 сентября, торги на американских фондовых рынках начались в красной зоне. Однако, по оценкам аналитиков, торги могут завершиться на позитивной ноте. Инвесторы сейчас в ожидании данных о доверии к экономике США а рынки потихоньку готовятся к заседанию ФРС 16-17 сентября. К 17:20 мск индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,24%, Standard & Poor's 500 — на 0,39%, Nasdaq Composite — на 0,46%.

В лидерах падения — компании, связанные с топливно-энергетическим комплексом — их акции падают на фоне снижения цен на нефть. "Волатильность рынков нормальна перед таким важным решением ФРС, - говорит аналитик Bankhaus Lampe KG в Мюнхене Ральф Циммерман. - Прошло так много времени с последнего повышения ставки - многие трейдеры не сталкивались с этим фактором за всю свою карьеру. На данный момент инвесторы учитывают довольно низкую вероятность повышения ставки. Пока рынкам придется жить в условиях неопределенности". На данный момент трейдеры оценивают вероятность повышения ставки ФРС в сентябре в 28%, до конца 2015 года - в 59%.

Акции нефтесервисных компаний Transocean Ltd. и Schlumberger Ltd. упали сегодня уже на 3,2% и 1,3% соответственно. Акции китайского интернет-гиганта Alibaba Group Holding Ltd. ослабли на 1,5%, когда аналитики JPMorgan снизили их оценку. Акции Pfizer Inc. упали на 0,7%.