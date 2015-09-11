Фондовые индексы АТР в основном снизились в пятницу, но выросли за неделю

Азиатские фондовые индексы снизились в пятницу. С приближением решающей встречи ФРС на следующей неделе инвесторы ожидают повышенной неопределенности на рынках, и поэтому ведут себя осторожно.



Nikkei снизился на 0,2%. Японский индекс колебался между скромными прибылями и небольшими потерями. Трейдеры ждут ключевых событий следующей недели. Заседания по монетарной политике проведут Банк Японии и, конечно, ФРС. Если ФРС не увеличит ставки, то перспектива укрепления иены выглядит вполне реальной. Однако снижение ВВП Японии во втором квартале на фоне другой тревожной статистики осложняет задачу Банку Японии.

Сегодня в проигрыше были экспортеры. Toyota Motor потеряла 1,4%. Toshiba расширила потери до 3,2% после новостей о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам Японии готовится начать расследование бухгалтерских нарушений в компании.

Тяжеловесы индекса показывали большую волатильность торговли. Softbank прыгал то вверх, то вниз относительно ноля, в итоге финишировал в минусе на 0,6%. Fanuc потеряла 2,8%.

По итогам недели японский индекс прибавил 2,65%, во многом благодаря рекордному прыжку на 7,5% в начале недели.

Shanghai Composite прибавил сегодня 0,08%, а по итогам недели остался в плюсе на 1,27%. Шанхайский индекс пережил крайне волатильную неделю. Сегодня торги были относительно спокойными: инвесторы ждут релизов статистических данных, которые выйдут на выходных: по инвестициям в основной капитал и по объему промышленного производства за август. Если промпроизводство в стране, как и ожидается, выросло на 6,4%, то это может смягчить жесткий новостной фон последних недель.

Hang Seng потерял 0,27% за сегодняшнюю сессию. Сегодня снизилось большинство крупных секторов, лидировал в падении энергетический сектор. По итогам недели индекс прибавил 3,18%.

S&P/ASX 200 потерял 0,5%. Австралийский индекс находится под влиянием нервозности инвесторов. Снизились акции банковского сектора, традиционно слабыми остались сегодня показатели энергетических компаний. Woodside Petroleum и Oil Search снизились на 2,5% и 1,6% соответственно: компании сейчас планируют слияние.

Kospi снизился на 1,1%. Сегодня утром стало известно, что Банк Кореи решил сохранить свою процентную ставку без изменений, как и ожидалось рынками. Спад фондового индекса, вероятно, был вызван фиксацией прибыли. Потери сегодня понесли тяжеловесы индекса: Posco, Kepco, Samsung Electronics потеряли от 1,7% до 2,4%. По итогам недели корейский индекс прибавил 2,93%.