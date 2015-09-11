Российский газ рекордно подешевеет

В России ожидают рекордно низких цен на экспорт газа

В следующем году экспортная цена газа опустится ниже 200 долларов за тысячу кубометров.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рекордно низкие средние цены на экспорт газа Газпрома в 2016-2018 годах — на уровне 162-194 доллара за тысячу кубометров, пишет газета КоммерсантЪ со ссылкой на основные параметры прогноза социально-экономического развития России.

По данным издания, документ будет рассматриваться сегодня на совещании в правительстве.

Министерство не ожидает существенного улучшения ситуации в нефтегазовой отрасли в ближайшие три года. По его расчетам, цена на нефть в 2016 году останется на уровне 2015-го — 50 долларов за баррель Urals, в последующие два года она вырастет до 55 и 60 долларов за баррель соответственно.

При этом среднюю экспортную цену на газ в 2016 году Минэкономики РФ прогнозирует на рекордно низком уровне — 162 доллара за тысячу кубометров (в 2014 — 351 доллар, оценка на 2015 год — 237 долларов), в 2017-2018 годах — 184 и 194 доллара за тысячу кубометров.

Общий экспорт должен вырасти с 170,2 миллиарда в 2015 году до 174,7 миллиарда кубометров в 2016 и до 184 миллиардов кубометров в 2018.

Поставки в Украину в следующем году запланированы на уровне 10 миллиардов кубометров, в 2017 — 12 миллиардов кубометров, в 2018 — 14 миллиардов кубометров. Впрочем, это оптимистичные оценки: Киев максимально снижает закупки у Газпрома и в этом году пока купил лишь около 3,7 миллиарда кубометров, отмечает издание.

Добыча газа будет плавно расти, считают в Минэкономики РФ, в 2016-2018 годах — 626, 635 и 645,5 миллиарда кубометров соответственно. Добыча нефти будет постепенно падать — с 530,5 миллиона тонн в 2015 году до 525 миллионов тонн в 2018 году.

Напомним, Украина прекратила импорт российского газа 1 июля. Украинские власти не устраивает цена газа из РФ. В связи с этим Киев максимально использует реверс газа из Словакии.