Европейские фондовые индексы выросли в среду

Индексы фондовых площадок Старого Света росли в среду вот уже третью сессию подряд. Горнодобывающие компании отслеживали рост цен на металлы на фоне ожиданий экономического стимулирования в Китае (крупнейшем в мире потребителе промышленного сырья).

DAX прибавил 0,31%; FTSE 100 вырос на 1,35%; CAC 40 увеличился на 1,44%. Ресурсный подындекс Stoxx Europe 600 вырос на 3% благодаря крупному приросту горняков. Anglo American, Rio Tinto, BHP Billiton и Glencore прибавили от 2,9% до 5,5%.

Помог рынкам и 5%-ный прирост Ryanair: авиакомпания повысила ежегодный прогноз прибыли на 25%.

Эксперты рынка комментируют: «Инвесторы начали покупать сильно подешевевшие акции горнодобывающих предприятий, потому что цены на сырьевые товары резко пошли вверх».

Цены на медь, которые за последние четыре месяца потеряли более 20%, подскочили к семинедельному максимуму. Прирост более чем на 5% в течение этой недели был вызван планом Glencore приостановить добычу меди в Африке на 400 000 тонн.

Одним из немногих вчерашних неудачников — производитель лекарств, GlaxoSmithKline, который потерял 1,2% капитализации. Препарат для ингаляции Breo, который GSK разрабатывал совместно с Theravаnce, не смог продлить жизнь пациентов с хронической дыхательной недостаточностью. Это, по словам аналитиков Goldman Sachs, поднимает ряд вопросов к общей стратегии GSK.



