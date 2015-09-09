Моя торговля

Здравствуйте Коллеги торгую на Форекс почти три года первое. Обучался самостоятельно не посещал не одного курса в основном только длительная

практика и наблюдения за рынком, торгую очень осторожно с соблюдением ММ с небольшой доходностью в месяц от 4 до 20 процентов с просадкой примерно 5-8 процентов. Основная стратегия эта волновая теория Элиота без использования индикаторов только МА . есть статистика по одному центовому счету можете посмотреть там есть одна не красивая просадка это техническая ошибка.