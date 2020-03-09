Прибыль Мосбиржи растёт, чего не скажешь о курсе акций

Аналитики делали прогноз по поводу роста чистой прибыли Московской биржи на 0,7% - до 19,85 млрд руб. Но получилось ещё лучше – рост составил 2,4% - до 20,201 млрд по сравнению с 19,72 млрд в 2018-ом.

Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 6,6% - до 22,118 млрд.

В 4-ом квартале 2019-го чистая прибыль биржи выросла на 5,2% относительно 4-го квартала 2018-го - до 5,749 млрд руб.

Операционные доходы за год увеличились на 8,3% - до 43,229 млрд руб. За 4-ый квартал 2019-го они увеличились на 11,5% - до 11,182 млрд. Основная причина этого роста - комиссионные доходы, которые составили в итоге 61% от общего объема операционных доходов; остальной доход пришёлся на проценты.

На графике: Динамика изменения акций Мосбиржи за последние 132 сессии, с 26 августа 2019 года. За последние 32 сессии, с 20 января 2020-го, акции Московской биржи упали на 19,663%.

Рост комиссионных доходов в 2019-ом - на 10,7%, до 26,181 млрд руб., рост наблюдался по всем направлениям - на срочном рынке, на рынке облигаций и рынке акций (в 4-ом квартале комиссионные доходы выросли на 12,8% - до 7,102 млрд).

Комиссионные доходы на рынке акций за год увеличились на 17,2% - до 2,264 млрд, причина – рост объема торгов; на рынке облигаций - на 17,4%, до 2,551 млрд.

Доход от комиссий на денежном рынке увеличился на 9,2%, до 6,979 млрд; на срочном - на 23%, до 2,852 млрд, здесь сказалось повышение тарифов.

Расчетно-депозитарные услуги принесли бирже доход от комиссий в 5,227 млрд (рост на 15,4%).

Доход от услуг листинга вырос в 2 раза, до 675 млн, также сказалось изменение тарифов.

Отрицательный результат по комиссиям показал валютный рынок – падение на 11%, до 3,547 млрд руб.

Процентные доходы за 2019-ый выросли на 4,1%, до 16,7 млрд, за счет переоценки инвестиционного портфеля – были проданы некоторые подорожавшие инструменты. В 4-ом квартале увеличение составило 9,3%, до 4,071 млрд.

Без учета переоценки инвестиционного портфеля чистый процентный доход за год упал на 3,7% на фоне снижения процентных ставок центральными банками. Сам инвестиционный портфель вырос с 665 млрд до 777 млрд руб.

Операционные расходы за 2019-ый выросли на 6,8%, до 15,435 млрд руб. (прогноз давал диапазон от 8 до 10%). Операционные расходы за 4-ый увеличились на 3,4% - до 4,049 млрд.

EBITDA выросла за год на 3,7%, до 28,727 млрд. Скорректированный показатель поднялся на 8,6%, до 31,123 млрд руб.