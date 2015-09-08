Европейские индексы растут во вторник

Сегодня индексы Старого Света продолжают рост, несмотря на слабые данные по китайскому экспорту, которые вызвали волатильность на азиатских рынках.

На момент 14.21 мск сводный индекс Stoxx Europe 600 торгуется на 1,8% выше вчерашнего закрытия. FTSE 100 прибавил 1,76%; DAX подскочил на 2,18%; CAC 40 окреп на 1,98%. Периферические индексы тоже в мажоре: IBEX 35 вырос на 1,42%; итальянский FTSE MIB – на 2,01%.

На настроения инвесторов в Европе повлияла сегодняшняя макростатистика, и в первую очередь, из Германии. Объем экспорта вырос на 2,4% в июле (против 0,7% прогнозных), импорт подскочил на 2,2% (против 0,5% прогнозных), сальдо торгового баланса находится на историческом максимуме.

ВВП еврозоны во втором квартале вырос на 1,5% в годовом выражении, хотя официальные прогнозы составляли 1,2%.

В центре внимания сегодня страховой сектор Stoxx 600, после нескольких крупных сделок, анонсированных во вторник. Японская MS&AD Insurance Group Holdings объявила о покупке британского страховщика Amlin за 5,34 млрд долларов. Акции Amlin подскочили на 32,5%. Сделка способствовала и росту капитализации других страховщиков: Lancashire (+5,6%), Beazley (+4%).

Автопроизводители и ресурсный сектор, кажется, не обращают внимания на слабую азиатскую статистику. Даже несмотря на мрачные перспективы одного из крупнейших своих рынков сбыта, BMW, Daimler и Valeo выросли на 3%.