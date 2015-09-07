В пятницу упали основные фондовые рынки

В пятницу закончилась очередная тяжелая неделя на фондовых рынках. После долгожданного, но разочаровавшего инвесторов выхода данных с рынка труда США большая тройка американских индексов снизилась и по итогам дня, и по итогам недели.

Dow Jones в пятницу снизился на 1,66%, по итогам недели просел на 3,25%. S&P 500 за день потерял 1,53%, за неделю попрощался с 3,40%. Nasdaq в пятницу снизился на 1,5%; неделю закончил с потерей 1,05%. Просели все десять отраслевых секторов S&P, поход на юг возглавили кредитный и сырьевой подындексы.

Снизились и европейские индикаторы. Сводный индекс Stoxx Europe 600 потерял 2,52% в пятницу и 1,6% - за неделю. Немецкий DAX в пятницу потерял 2,71%, АЕЫУ 100 — 2,44%$ СAC 40 понизился на 2,81%. На фоне снижения цен на сырьевые товары сильно просел соответствующий сектор экономики: BHP Billiton попрощался с 5,2% капитализации, Glencore подешевел на 6%.

В августе количество рабочих мест в США выросло на 173 000, это меньше, чем ожидалось. Однако инвесторы держат в уме еще и то, что в предыдущие месяцы рост впоследствии пересматривался в сторону увеличения, а уровень безработицы в августе упал до семилетнего минимума (5,1%). Тем не менее, отчет не смог обеспечить четкого сигнала о вероятности первого за 10 лет повышения процентных ставок ФРС США в сентябре.

Стратеги говорят, что видят проблему в отсутствии исторических примеров для нынешнего положения рынков, поэтому прогнозировать движение индексов крайне сложно. Инвесторы действуют вслепую, что дополнительно вносит хаоса в ситуацию. Ведь никогда прежде страны-экономические лидеры планеты не печатали так много денег и не держали базовые ставки низкими так долго. Поэтому перспектива резкой смены курса вызывает в инвесторах вполне обоснованные серьезные опасения.

Сегодня американский фондовый рынок не работает в честь Дня Труда, зато бурная деятельность после долгих выходных разворачивается в Китае.