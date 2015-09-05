Если фондовый рынок достигнет этих уровней, то все начнут нервничать

Есть те, кто говорит, что все ужасное только начинается, и они обычно предупреждают: будьте готовы к более сильной аварии. Другие утверждают, что это был просто здоровый всплеск, а акции продолжат идти вверх. Goldman Sachs, например, до сих пор прогнозирует, что рынок будет в конце года на более высоких отметках.

Время покажет, кто был прав. Но помните, что мы живем в эпоху, когда компьютерная торговля доминирует на фондовом рынке. «Роботы», которые делают много торговых заявок, не сидят и не размышляют об экономике Китая. Они обращают внимание на падение акций ниже ключевых уровней. Но каковы эти уровни? Никто точно не знает. Однако, предлагаем вам обратить внимание на эти два индикатора, которые могут дать хороший сигнал по рынку. Оба индекса и компьютеры, и сами трейдеры считают ключевыми.

1. S&P 500 на отметке 1865. В худшем августе за много лет с его распродажами индекс S&P 500 закрылся на уровне 1,867.61. Как же тяжело было на это смотреть. Коррекция окончательно наступила, говорили эксперты. В то время как рынок продолжает качаться то вверх, то вниз с тех пор, он пока не падал ниже этой точки. Еще более важно то, что S&P 500 не опускался ниже минимума с конца октября 2014 года - 1,862.49. Если это произойдет, то это будет означать, что "прибыльный год" закончился.

Многие трейдеры ждут, когда S&P 500 опустится ниже 1,900, но настоящая паника начнется, если индекс упадет ниже 1,865. Это, скорее всего, новый уровень «смены игры», по крайней мере, когда рынок движется по инерции. В настоящее время S&P 500 сидит около 1,950.

2. VIX Volatility Index - индекс страха выше 40. Другой важный индикатор для трейдеров и компьютерных алгоритмов — это волатильность, в особенности индекс VIX Volatility. Трейдер Тим Андерсон, управляющий директор MND Partners, отмечает, что большинство инвесторов никогда не слышали о VIX. Но он куда важнее, чем некоторые показатели на торговой площадке. "Он действительно показывает страх или панику на рынке", - говорит он.



Трейдерам на самом деле нравится небольшая волатильность, потому что они обычно делают больше денег, когда многие акции движутся. Но иногда бывает уж слишком жарко. В последнее десятилетие в среднем уровень VIX составлял 20 — это считается как бы нормальной отметкой. Когда VIX поднимается выше 30, это заставляет людей быть уже в боевой готовности. Но паника начинается, когда VIX не просто поднимается выше 40, а закрывается там. Это произошло только один раз на прошлой неделе - в понедельник, 24 августа. После всплеска VIX вернулся вниз. В последнее десятилетие только в нескольких случаях VIX вырос выше 40 и оставался там в течение нескольких дней — это было во время финансового кризиса (VIX закрылся на максимуме 80 в ноябре 2008 года), а также в августе 2011 года в ходе худшего противостояния между Конгрессом и президентом Обамой. Это было, когда S&P снизили кредитный рейтинг Америки.