Европейские фондовые рынки растут в ожидании выступления Драги

Сегодня, в преддверии решения ЕЦБ о монетарной политике в ближайший месяц, европейские фондовые рынки растут. К 14.12 мск DAX прибавил 1,86%; САС 40 — 1,63%; IBEX 35 вырос на 0,98%; FTSE MIB — на 1,50%. Индекс Великобритании, FTSE 100, в плюсе на 1,66%.

Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,5%. В плюсе сегодня оказались все сектора сводного индикатора.

Землю под ногами индикаторы Старого Света обрели перед тем, как выслушать решение о денежно-кредитной политике ЕЦБ. Инвесторы попытаются найти в речи Марио Драги любые сигналы к тому, расширит ли европейский регулятор свою программу QE в ближайшие месяцы.

На европейских инвесторов повлияло еще и относительное спокойствие в Азии и успехи на американском фондовом рынке.

Сегодня по еврозоне вышла позитивная статистика по деловой активности за август.

Syngenta, швейцарская компания, торгуется с повышением на 2,3% на новостях о выкупе акций на 2 млрд долларов и продаже своего бизнеса по продаже семян овощных культур.



