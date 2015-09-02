Фондовая Европа во вторник ушла в красную зону

Вчера европейские фондовые рынки опять падали. Инвесторы реагировали на статистические данные из Китая, согласно которым деловая активность в промышленном секторе снизилась до трехлетнего минимума.

Снизился в августе и европейский промышленный PMI, хотя прогнозы предполагали, что по сравнению с июлем он не изменился.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 вчера понизился на 2,73%. FTSE 100 потерял 3%, DAX и САС 40 — по 2,4%.

Быстрее всего снижались акции горнодобывающих предприятий. Соответствующий подындекс Stoxx Europe 600 потерял 5,6%. Замедление китайской промышленности вызывает опасения о замедлении спроса на сырьевые товары. Поэтому они снова подешевели, а вслед за ними — и компании, торгующие ими. BHP Billiton потеряла 6,7% котировок, Anglo American подешевела на 7,6%, Glencore рухнул на 10%.

Топ-менеджер китайского подразделения хедж-фонда Man Group Plc оказался под арестом, и поэтому акции компании обвалились на 6,8%.