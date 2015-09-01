В еврозоне замедляется рост производства

Рост производства в еврозоне замедлился в июле. PMI в производственном секторе еврозоны оказался сегодня величиной в 52,3 пункта, в то время как ожидалось 52,4. Упали cоответствующие PMI во Франции и Италии. Соответствующий немецкий индекс оказался чуть лучше прогнозного.

Всё это добавляет волнений ЕЦБ, который сейчас пытается стимулировать рост экономики и разогнать инфляцию до целевого уровня. Спустя почти полгода после того, как центробанк начал вкачивать в экономику региона по 60 млрд евро в месяц, статистические данные все равно показывают неутешительные результаты. К тому же, вчера вышла статистика о том, что инфляция в блоке из 19 стран оказалась всего 0,2% (при целевом уровне 2%). Растет вероятность того, что ЕЦБ придется расширить свою стимулирующую программу и продлить ее дольше запланированного срока (сентябрь 2016 года).

Возможно, именно статистика оказала сегодня понижательное давление на европейские фондовые рынки. DAX потерял к 14.01 мск 2,42%, САС 40 понизился на 1,86%; FTSE 100 стал слабее на 2,14%. Британский PMI тоже оказался ниже прогнозного уровня.