Центробанк РФ рассказал, к чему привела скупка валюты в мае-июле

Российский регулятор скупал валюту с 13 мая по 29 июля 2015 года, и наконец объяснил, к чему это привело. По мнению центробанка, улучшилась ликвидность банков и снизился уровень долга. "Покупка Банком России иностранной валюты, наряду с другими факторами формирования ликвидности банковского сектора, способствовала сокращению структурного дефицита ликвидности, что выразилось в снижении задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям рефинансирования, - сказано в обзоре ЦБ за II квартал. - Вместе с этим банки стали более активно использовать операции РЕПО с Федеральным казначейством, однако объем подобных операций существенно уступал объему операций РЕПО с Банком России".

В конце июля центробанк перестал покупать валюту, а за период с 13 мая по 29 июля в общей сложности приобрел на рынке больше $10 млрд. В мае регулятор закупал по $100-200 млн в день, а глава Банка России Эльвира Набиуллина перед этим заявила, что ЦБ собирается в течение нескольких лет довести объем резервов до $500 млрд. В среднем за этот период размер международных резервов менялся в пределах $356,5-364,6 млрд. Из последних данных известно, что размер резервов на 21 августа составлял $364,6 млрд.